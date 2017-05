Godværet vil vestover

Søndag holder Vestlandet fast på sommeren, imens temperaturen faller i resten av landet.

Lørdag kan byer og bygder over hele Sør-Norge skilte med temperaturer over 20

grader. Et høytrykk har gjort Norge til helgens værvinner i Europa.

– For det østafjelske blir det pent vær i hele dag. Vi får temperaturer over 20 grader, altså det vi kaller en norsk sommerdag, forteller Per Egil Haga, vakthavende meteorolog for Østlandsområdet.

Men søndag blir det endringer. Da er det Vestlandet alene som er vinneren.

– Vi venter høye temperaturer i morgen også. Er vi heldige, får vi godt over 20 grader, sier Anne-Mette Olsen som er vakthavende meteorolog for Vestlandsområdet.



Været i helgen: Parkver i sør, skiføre i nord

Temperaturfall

Inn mot kvelden lørdag vil det danne seg skyer på Østlandet, særlig nord for Lillehammer.

– Og dette bærer også bud om at det blir mer grått på søndag også. Det utvikler seg, og gir nedbør fra Mjøsa og ned mot Oslo og videre sørover til Telemark. Vi vil oppleve et temperaturfall for mange steder på 10 grader, sier Haga.

Den kaldere perioden skal vare så langt statsmeteorologen kan se. Det vil si frem til mandag 15. mai.

– Men vi går ikke inn i en tid med mye nedbør, det blir ikke regn i bøtter og spann. Det blir en periode med sol og skyer og regn av og til, sier han.

Fare for skogbrann

Det tørre været gjør at meteorologene advarer mot stor skogbrannfare.

– Det er stor fare på Vestlandet sør for Stadt. Det kan fort begynne å brenne av seg selv. Folk må ikke tenne opp bål og være forsiktig med engangsgriller. Enkelte steder er det meget stor fare, sier Olsen om Vestlandet og Midt-Norge.

Slik er det også på Østlandet.

– Vi har en firedelt skala, og nå ligger vi på det nest øverste nivået. Det er stor fare for skogbrann. Litt regn og yr vil ikke endre på det, sier Haga.

Snøbyger i nord

– I Trøndelag kan vi få regn og yr i dag. Det er tåke ved kysten fra Stadt og nordover. Det er en del vind langs kysten, og den vil øke utover dagen til stiv kuling, sier Olsen.

Etter noen dager med gjennomsnittstemperatur mellom to og seks grader i Nord-Norge, får regionen dårligere vær fremover.

– Nå blir det bygevær og kaldere enn vi har hatt. Vi får en nordlig frisk bris som kan komme opp i kuling på kysten. I morgen får vi mer vind fra nord og snøbyger over hele området, sier Rafael Grote, vakthavende meteorolog i Nord-Norge.

Han forteller videre at temperaturene vil ligge mellom 0 og -4 grader jevnt over hele Nord-Norge.