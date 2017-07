Frakter reserve-bro til Utvik: Håper veien kan åpnes igjen torsdag

Statens vegvesen krysser fingrene: Går alt som det skal, kan en reserve-bro bli fraktet til Utvik og veien åpnes allerede torsdag.

– Vi har reservedeler, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen, region vest.

– Akkurat nå er en bro av reservedeler på vei fra Molde på trailere i retning Utvik. Vi har lagre med reservebroer i seksjoner, disse er lagret to steder i landet, i Moss og i Molde, forklarer han.

Søkkvåt mandag: - Dette er forferdelig

Bailey-bro

Karlsen har erfaring i bruk av denne typen broer: For bare seks år siden inntraff en tilsvarende ekstrem nedbørs-hendelse på motsatt side av fjorden, og laget store skader i bygda Blakset.

– Da måtte vi inn med en såkalt Bailey-bro, som minner om den typen broer som militæret benytter for å ta seg over elver, sier han.

I øyeblikket er veivesenet i gang med å støpe opp nye brokar som skal være trygge fundament for reserve-broen:

– Bro-seksjonene løftes så på plass med store mobilkraner.

Flomdramaet: Per-Inges hus sto midt i flommen

To kjørebaner

Det blir ingen spinkel innretning som skal erstatte broen over Storelva på Fylkesvei 60 i Utvik: Den får hele 4,5 meters kjørebane, og kan således åpnes for to kjørefelt.

– Vi kan ikke være sikre på at alt går som det skal, men er vi heldige, håper vi å få åpne veien igjen med reservebro på torsdag, sier Karlsen.

Fikk du med deg: Kaotiske tilstander i Utvik

Han medgir at han hadde hørt om advarslene fra hydrologi-professor Oddbjørn Bruland, som mente at elveløpet var for trangt og at broen sto utsatt til ved en flom:

Ingen planer for broen

– Vi hadde imidlertid ikke konkrete planer for utbedring eller opprusting av denne broen, derimot for en bro litt lenger oppe i elveløpet. Her ville vi sprenge ut et oppsamlingsmagasin på 250 kubikkmeter for å ta av for intens vannføring. Dette ble ikke utført på grunn av høy vannføring i vår. Uansett ville det neppe hatt innvirkning på denne flommen, som anses som en 200-årsflom.

– Hvorfor reagerte ingen på advarslene?

– Vi får mange slike henvendelser, og dette er jo heller ingen vitenskapelig sannhet, vi snakker mer om synsing. Og det er mange slike elveløp og broer som kan bli rammet av slik nedbør, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i veivesenet.