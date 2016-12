Fotograferer uværet – så skyller bølgen over Rob (40)

Rob Buist (40) skulle bare forevige de voldsomme naturkreftene da bølgen skylte over ham.

Den nederlandske 40-åringen var blant dem som trosset advarslene og dro ut for å ta det perfekte bildet av «Urds» vrede på Nordvestlandet.

– Jeg har sett bildene av meg, og det ser veldig dramatisk ut. Men la meg bare si at situasjonen ser langt mer dramatisk ut på bildene enn hva den faktisk var, sier nederlenderen til VG etter å ha sett bildene.

GLAD I NATUREN: Nedelederen Rob Buist har flyttet til Norge fordi han setter pris på den norske naturen og naturkreftene. Foto: , Privat

Uværet «Urd» satt en rask stopper for julefreden over store deler av landet andre juledag. Tak, campingvogner og trampoliner ble tatt av været og 70.000 husstander har mistet strømmen.

Natt til tirsdag regnes ekstremværet som over, selv om det fremdeles kan komme kraftige vindkast opp til 35 meter i sekundet frem til tirsdag morgen.

VG følger uværet direkte: Få siste nytt her

Som en regnskyll



Rob Buist har flyttet til Fræna i Møre og Romsdal nettopp på grunn av naturen og det spesielle været, og utnytter alle muligheter han får til å ta gode bilder av naturen og dens krefter.

Bildene av Buist viser at han går med kamera i hånden når han ser bølgen komme. Fort tar han tak i kamerastativet med begge hendene og vender ryggen til bølgen før han bøyer seg ned og lar bølgen skylle over kroppen.

– Jeg skjønte at vannet ville komme over meg og gjorde meg klar. Men den traff meg bare som en regnskyll. Vannet som kom over meg dalte vertikalt – trolig hadde vinden fra andre siden satt en demper på bølgen før den traff meg, sier Buist.



Urd om ekstremværet «Urd»: – Vi deler ikke personlighet



Lett å undervurdere



Allerede på formiddagen varslet Meteorologisk institutt at «Urd» kunne ta med seg bølger på opptil 25 meter, og Hovedredningssentralen Sør advarte skuelystne mot å komme for nære.

Sjekk været her! Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/IP ad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

– De er livsfarlige i tillegg til å være lette å undervurdere. Bølger som dette er et fascinerende syn som trekker mange skuelystne, men man er nødt til å holde god avstand. Uansett hvor god klaring man har kommer det innimellom enda større bølger, og da kan en bli tatt, sier redningsleder Bjørn Åmlid i HRS Sør til VG.

Rob Buist påpeker imidlertid at han hadde full kontroll over situasjonen, og at han aldri ville beveget seg out mot sjøen uten kunnskap og riktig utstyr.

– Det er imponerende med fine bilder, men der er også veldig farlig. Du er nødt til å vite hva du gjør og du er nødt til å ha riktig utstyr, sier nederlenderen som hadde kledd seg godt og brukte et vanntett kamera.