Først kuldehelg – så en uke med mildvær over hele landet

Lugge-vinteren fortsetter med full styrke: Først en beinkald helg med nordavind – så en uke med luft hentet fra milde Nord-Atlanteren.

– Ja, i helgen får vi kraftig nordavind som kan gi flere døgn med kulde i Sør-Norge.

Vi snakker 8–9 minusgrader i Bergen lørdag kveld, og det samme natt til mandag, sier statsmeteorolog Justyna Wodziczko ved Meteorologisk institutt til VG.

Baksiden av lavtrykket

Det er baksiden av det store lavtrykket som laget ekstremfloen «Vidar» som setter opp en kraftig nordavind fra fredag av. Den sterkeste vinden går ute i havet, men vil gi betydelig snøfall fra Møre og Romsdal og nordover Trøndelag og Helgelandskysten.

– Vindretningen blir litt varierende i Sør-Norge, men det blir sterkt synkende temperatur, slik at både Bergen og Oslo får en god del minusgrader i helgen.

Mild luft fra vest

Men mandag ser nå ut til å bli en riktig så flott dag over store deler av landet, kald og med sol mange steder. Men så snur alt i løpet av natt til tirsdag: Flere saftige lavtrykk ved Grønland setter opp en sørvestlig luftstrøm lang kanten av et høytrykk som ligger ved England, og dermed får vi dag etter dag med mild luft inn fra vest og sørvest.

– I Sør-Norge blir det til dels mildt. Østafjells blir det noen fine dager i starten av neste uke med et svakt høytrykk og vinterlige temperaturer. Men i nord ser det ut til at vi kan få inn flere lavtrykk som kan gi mild, men kraftig vind. Tromsø kan få 5–6 pluss i neste uke, noe som vil gi vanskelige kjøreforhold. Hvor sterk vinden blir, er vanskelig å anslå så langt fram i tid, men det blir vind, sier Wodziczko.

Hennes kollega Frode Håvik Korneliussen i StormGeo mener at været i Sør-Norge kan være noe usikkert:

– Vi har et høytrykk sørøst for oss, og i noen prognoser dekker dette deler av Sør-Norge, mens andre viser at det trekker seg bort. Her kan vi få en mellomting, som kan gi lettere vær.