Førjulsværet: Mildt, vått og glatt

I Sør- og Midt-Norge blir det vått og varmt også denne uken, mens det er gode sjanser for klassisk julevær i de to nordligste fylkene.

Det siste døgnet har Midt-Norge vært preget av store nedbørsmengder, noe som har skapt problemer for både jernbane og stenging av flere fylkesveier. I Verdal førte det dårlige været til strømbrudd hos 200 husstander søndag.

– Det har vært store nedbørsmengder i Midt-Norge det siste døgnet, men det er i ferd med å roe seg nå. Temperaturen er også på vei ned, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Wallø ved Meteorologisk institutt til VG mandag formiddag.

Store nedbørsmengder



Han forteller at det var 86,7 mm nedbør i Åfjord i natt.

Han trekker frem at det flere steder i landet har vært svært mildt natt til mandag:

– Mange steder har temperaturene vært oppe i nesten 10 grader. Like etter klokken 08.00 i dag tidlig var det åtte plussgrader på Blindern i Oslo. I Hønefoss var det også 10 plussgrader i natt, sier han.

I Midt-Norge vil regnet gå over til nedbør flere steder, ifølge meteorologen.

– I Nordland blir det sludd- og snøbyger i dag, mens Sør-Norge fortsatt får mildvær og sol, sier han.

NORD-TRØNDELAG: Natt til mandag ble fem personer sperret inne mellom to jordskred på E14 ved Meråker i Nord-Trøndelag. Bildet viser et av rasene. Ifølge meteorologene avtar nå den verste nedbøren i Midt-Norge, men mildværet fortsetter. Foto: Politiet / NTB scanpix Foto: Politiet , NTB scanpix

Fare for glatte veier

Meteorolog Olav Krogsæter ved StormGeo forteller at tirsdag blir den dagen med best vær i Sør-Norge denne uken, mens det kommer nye lavtrykk med sludd og snøbyger i Troms og Vest-Finnmark.

– Tirsdag blir kaldere med fint vær, men regnet som da kommer inn onsdag kan enten ta form som snø, eller regn som fryser på bakken. Det er derfor en fare for glatte veier onsdag, men foreløpig er det nesten umulig å si hva slags form nedbøren vil ta, sier han.

– Vestlandet får mildvær, kuling og regn, mens det blir bygevær i Nordland og Troms, sier han.

Selv om temperaturene vil synke langsomt flere steder, uteblir julestemningen i Sør-Norge også utover i uken:

– Det blir ingen julesnø i Sør-Norge denne uken, men lavtrykket som er på vei gir nedbør i form av regn onsdag. Da er det en sjanse for at den milde luften med fallende temperaturer vil føre til at glatte veier, særlig på innlandet østafjells, sier Alsvik Wallø ved Meteorologisk institutt.

Usikkert for julesnø i sør

Julestemningen finner man ifølge meteorologen i de to nordligste fylkene;

– I Finnmark skal det være gode sjanser for klassisk julestemning denne uken. Spesielt i indre Finnmark er det lave temperaturer. Også i Troms vil nedbøren komme i form av snø og gi vinterlige forhold, sier han.

For dem som er på jakt etter snø i Sør-Norge finnes det i fjellet flere steder.

– Men det er ikke lovende for julesnøen ennå. Hedmark og Oppland pleier jo å få hvit jul, men i Oslo og lenger sørover er det foreløpig veldig usikkert. Det er foreløpig litt tidlig å si hvordan det blir senere i måneden, men det er ikke alltid det skal så mye til for å få en hvit jul, sier han.

