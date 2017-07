Flommen i Utvik: Vann-ekspert varslet om flomfare

UTVIK/OSLO (VG) For ett år siden varslet hytteeier og NTNU-professor Oddbjørn Bruland om at elven i Utvik var nær kritisk grense for flom, og ba NVE vurdere tiltak.

Nå står Bruland utenfor sommerhuset sitt i Utvik sentrum og ser på ødeleggelsene etter mandagens storflom:

Tre ødelagte naust, og hauger med jord, steiner og materialer som elva tok med seg etter styrtregnet mandag.

– Jeg gikk langs elva under flommen i fjor og tenkte at om vannet fortsatte å øke, så ville dette bli kritisk. Da sto vannet rundt 20 centimeter under den nederste bruen. Oppe ved den andre bruen skvulpet vannet over, forteller Bruland til VG.

Professoren ved instituttet for bygg og miljøteknikk ved NTNU-universitetet i Trondheim kontaktet da NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, på telefon.

– Der var det vel egentlig ingen som visste hvem jeg skulle prate med, sier han.

Ba NVE sjekke



Samme dag, 10.august i fjor, fulgte han opp med en e-post til NVE, hvor han ba myndighetene se nærmere på flomfaren i bygda i Stryn kommune. På nytt varslet han om det han hadde sett, og hvilke konsekvenser det kunne få for bygda om elva begynte å ta nye løp:

«NVE bør sjå nøye på situasjonen ovanfor øvste brua», skrev Bruland i e-posten, og la til en advarsel om at enda mer vann kunne grave et nytt løp ned mot riksveien, og undergrave denne, med fare for store skader.

– Om regnet hadde stått på i ett døgn til denne uken, så hadde sentrum vært helt borte. Hadde dette skjedd på natta, kunne liv ha gått tapt, sier han når VG møter han dagen etter flommen.

Systemsvikt



Oddbjørn Bruland er professor i hydrologi, og jobber mye med blant annet vassdrag. Han har brukt sommeren på å stelle i stand sommerhuset sitt. Siste hånd på verket la han søndag kveld, timer før bygda ble rasert.

– Det er klart det er bittert. Hvis de hadde gjort det jeg ba om, kunne dette ha vært unngått. Dette er systemsvikt, sier han nå.

Bruland etterlyser utbedret kapasitet under broene. I tillegg mener han det må komme på plass en bedre plan for hva man gjør om elva blir så høy som den ble mandag. Bruland mener at NVE retter alt sitt fokus mot de store elvene, og at de ikke håndterer det ansvaret de har.

– Vi har mange vassdrag her i landet, men betyr det at vi ikke skal gjøre noe? Hvor mange ganger skal dette skje, spør han.

Får mange meldinger



Fungerende regionsjef i NVE region vest, Svein Arne Vågane, var i går i Utvik, og satt blant annet i krisemøter med kommunen. Han kjenner ikke til hvordan advarselen fra NTNU-professor Bruland har blitt behandlet:

– Ikke i detalj, nei. Vi får mange meldinger, og vi kan ikke behandle alle, det går bare ikke. Og i øyeblikket må jeg konsentrere meg om det som skjer her og nå, så får slike diskusjoner tas senere.

– Men dere får ikke så mange advarsler fra en kompetent NTNU-professor med lokalkunnskap?

– Nei, men jeg har hørt fra teknisk sjef i kommunen at dette ble oversendt til vegvesenet, og at de kanskje hadde planer. Du får høre med kommunen eller vegvesenet.

– Vil vegvesenet være rett instans?

– Ja, for det er jo en bro over en elv.

– Hva er NVEs rolle i Utvik nå?

– Det er jo å gi råd til kommunen, og blant annet sørge for å definere et nytt elveløp og få vannmassene unna hus, sier Vågane.