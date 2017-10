LYNGDAL/BIRKELAND (VG) Først da strømmen gikk skjønte Jørn Søvik at flommen var av det kraftige slaget. Nå er huset han leier ut ubeboelig.

Kjøkkenet på Refsvollen i Lyngdal er helt ommøblert av flommen som har herjet på Sørlandet i helgen. Kjøleskapet har veltet etter press fra vannmassen, og stolene ligger strødd på det gjørmete gulvet. For ett døgn siden var huset et hjem. Nå er det ubeboelig.

– Jeg ble litt lamslått. Jeg så ikke for meg at det skulle være så galt, sier huseier Jørn Søvik da VG møter ham.

Politiet brøt seg inn i husene

I huset han leier ut bor det en eldre dame. Hun var ikke hjemme da flommen rammet natt til mandag. Hadde hun vært det, hadde hun kanskje blitt vekket av at politiet knuste ruten og brøt seg inn. Det har de nemlig gjort i flere av husene i nabolaget, for å forsikre seg om at det ikke er mennesker der inne som sover eller ikke har kommet seg ut på egen hånd.

GJØRMETE: Jørn Søvik viser hvordan hele gulvet er dekket av mudder etter flommen som har skylt gjennom boligen. Foto: Lise Skogstad , VG

I nabolaget er det 20 personer som er evakuert ut av 15 boliger. Mange i nabolaget er psykisk utviklingshemmet eller eldre. Årsaken til at Refsvollen er så hardt rammet, er at bekken i området har gått over sine bredder. Og inn i husene som ligger tettest på.

Mandag ettermiddag har vannstanden sunket, og bare rusket på husveggene vitner om hvor høyt vannet har vært i morgentimene.

– Vi har vært oppe hele natten og evakuert. Natten har for mange vært stressende. Mange har måttet bli hentet med flåter av sivilforsvaret og politi, forklarer Søvik.

Søviks hus, som ligger noen meter høyere opp, ble ikke rammet av flommen. Men det er spesielt å gå gjennom nabolaget som for kort tid siden var så livlig, med naboer som hilse og bød på kaffe.

– Det er jo ingen her. Det blir jo litt spøkelsesby i månedene fremover, sier han.

Søvik forteller at det kan ta måneder før de evakuerte beboerne kan flytte tilbake.

– Det er et håp om å få komme hjem til jul. Det blir hektisk, og en kamp mot tiden, sier han.

Ordfører: – Ganske store skader

Ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, forteller at beboerne som måtte evakueres har blitt tatt hånd om gjennom kommunen, eller at de har flyttet inn hos slektninger dersom de ønsket det.

I tillegg til nabolaget på Refsvollen, er det også store skader på veier og andre boliger i Lyngdal. Det er forsikringsselskapene som tar seg av skadene på det private, men det er mye skader på kommunal vei som vil bli dyrt for kommunen. Prislappen er det for tidlig å si noe om.

– Jeg tror det blir et ganske stort beløp med tanke på det lille budsjettet vi har, sier han.

Det er mye arbeid som skal utføres den nærmeste tiden, og fortsatt er det ikke oversikt over hvor stor skade flommen har forårsaket.

– Det vil bli oppdaget mer ettersom vannstanden synker, men det dreier seg om ganske store skader, sier ordføreren.

Kjører båt på riksveien

Forbi Birkeland sentrum svinger riksvei 41 rett ned i vannet. Fremkomstmiddelet er ikke lenger bil, men båt. Sauene som pleide å beite på jordet, har måtte vike for flere meter med vann. Veiskiltene holder så vidt hodet over vannet, og det samme kan sier som flere biler og tak.

Gjøran Imenes har jobbet for både kommunen og brannvesenet siden flommen inntok Sørlandet. Han kommer seg rundt med motorbåt.

– Det har ikke vært så mye vann her siden vi begynte å måle vannstanden, sier han.

Industriområdet på Birkeland er halvveis gjemt i vann. Asfalten har forsvunnet, men avfallet fra gjenvinningsstasjonen ligger og flyter.

– Det er kritisk med fabrikkene. 3B er den største arbeidsplassen her som går døgnet rundt. Det er veldig kritisk, for her kan de ikke stenge ned.

Tre 15-åringer kaver seg gjennom vannmassen. Når de kommer over på den andre siden dukker det tre sykler opp av vannet. De har tatt seg rundt for å undersøke stedet.

– Vi måtte nesten se. Dette ser vi jo aldri igjen, sier Torje Mauseth.

Men vannet er kaldt. Rundt 10 grader tipper kameratene. Og det er tungt å jobbe seg gjennom en strekning med vann som rekker opp til ribbeina.

– Angrer du?

– Ja, sier Sondre Heia lattermildt.