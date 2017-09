Flomfare flere steder i helgen

Det vil bli en våt og stormfull helg i store deler av landet, med flomvarsel på Sørlandet og storm på Vestlandet

For veldig mange starter høstferien på mandag, men været er ikke mye juble over. Det er sendt ut OBS-varsler for både regn og kraftig vind i store deler av landet i helgen.

Verst blir det på vestlandskysten sør i Hordaland og i Rogaland, og været fortsetter å skuffe ut uken.

– Det ligger en nedbørs-front over Sør- og Vestlandet og den vil bli liggende til i morgen før den trekker seg østover, inn mot landet og da vil den svekke seg noe, forteller meteorolog Henriette Skare ved StormGeo.

Men allerede søndag er det ventet en ny nedbørs-front inn mot vestlandet.

– På søndag blir det stort sett regn i hele Sør-Norge, aller mest i sørlige deler og på Vestlandet. I vest vil nedbørs-fronten ligge i noen dager til, og både mandag og tirsdag blir også ganske våte, sier Skare.

For Østlandet sin del vil det bli noe bedre på onsdag, men Skare forteller det er ventet et kraftig nedrykk i slutten av neste uke.

Flomvarsel

Med den nye fronten som kommer mot vestlandet på søndag følger det enda kraftigere vind, og det kan blåse opp mot storm styrke sør på Vestlandet i løpet av søndagskvelden.

– Det ser ut til at det kan blåse opp til sliten storm på kysten av Rogaland, sør i Hordaland og også i enkelte fjellstrøk, sier Skare.

Vinden vil blåse kraftigst søndag kveld og natt til mandag. I tillegg til kraftig vind er det også meldt om mye nedbør gjennom hele helgen.

I løpet av lørdagen vil det regne mest på Sørlandet, og det er flomvarsel i Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Telemark.

– Her er det ventet at det skal komme over 100 millimeter med nedbør i døgnet, i løpet av lørdag, som tilsvarer like mye regn som Oslo har hatt i løpet av september, forteller Skare.

Finest i nord

Selv om det er grått i store deler av landet ligger det et høytrykk over nordvest Russland, som gjør at Nord-Norge stikker av med det fineste været i helgen.

– Her kan det bli opp mot 16 til 17 grader enkelte steder i Troms og nord i Nordland, som slettes ikke er verst med tanke på at vi går inn i oktober, forteller Skare.

Ellers i landet er temperaturene relativt lave. I Bergen lå temperaturene på 12,8 grader lørdagsmorgen, og det er ventet at temperaturene vil stige til rundt 14 til 15 grader.

– I Oslo vil det bli rundt 15 grader på lørdag, men på søndag vil temperaturene ligge mellom 12 til 13 grader, sier Skare.