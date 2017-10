Flom på Sørlandet: Boliger evakuert, jordskred og bil tatt av vannmasser

Flere steder på Sørlandet meldes det om alvorlig hendelser knyttet til uværet. I Lyngdal ble rundt 20 personer evakuert etter at en elv flommet over natt til mandag.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politi på Sørlandet gikk mandag morgen ut med en advarsel til bilister om svært vanskelige kjøreforhold enkelte steder.

I Agder-fylkene er det varslet om flere alvorlige hendelser knyttet til uværet de siste timene.

– Vær varsom og vær ekstra aktpågivende som sjåfør, og følg med på Veivesenet sine nettsider. Det er en risiko å begi seg ut i vann som man ikke vet hvor dypt er, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til VG.

Har du bilder av vannmassene på Sørlandet? TIPS OSS HER!

Politiet har fått flere meldinger om trafikkulykker, ras og veltede trær som følge av uværet.

** I Lølandsveien i Lindesnes ble bil en tatt av en elv, skriver politiet på Twitter.

Nødetatene rykket ut, og ifølge Fædrelandsvennen ble en eldre person brakt i land og mottok helsehjelp på stedet.

Politiet opplyser at personen i bilen er en mann som nå er fløyet til med Sea King-helikopter til sykehus i Kristiansand. Skadeomfanget er ukjent.

Bil fast i vannmassene

** Klokken 7.17 meldte politiet om en bil som satt fast i vannmassene i Kristiansand kommune. Tre personer var i bilen.

– Brannvesenet har ved hjelp av båt fått personene på land, og bilen er også dratt på land. Det var såpass høyt vann at de ikke turte ta seg ut selv, sier operasjonsleder Eide.

** Ved Holum i Mandal kjørte en bil i et hull i veien. Eide sier hendelsen trolig har skjedd i forbindelse med uværet.

– Sannsynligvis, det er vasket ut noe vei der. Vegtrafikksentralen er varslet, sier Eide.

** I Torridalsveien i Kristiansand gikk et jordskred i 6.30-tiden.

– Veien til og fra Vennesla er helt sperret. Publikum må kjøre om Ålefjær inntil videre, sier Eide.

** En time tidligere varslet Sør-Vest politidistrikt om et jordras ved Giljajuvet som sperret begge kjøreretninger på fylkesvei 45 i Gjesdal kommune i Rogaland.

Det er ikke meldt om skadede personer i disse hendelsene.

Rundt 20 evakuert i Lyngdal

Natt til mandag fikk nødetatene melding om en elv i Refsvollen i Lyngdal som hadde gått over sine bredder. Flere hus i et boligområde på Øvre Berge tok inn vann og det ble igangsatt evakuering.

Særlig er vannmengdene store i et boligområde tilrettelagt for funksjonshemmede, forteller Eide. I alt 15 boliger er evakuert.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men minst 20 personer er evakuert. Noen av dem er på et forsamlingslokale her, mens andre reiser til venner og bekjente, sa Eide til VG ved 6-tiden.

Kommunen har opprettet et senter for de evakuerte på Lyngdal kirkesenter.

– Evakueringen har vært svært krevende. Det har foregått i mørket og mannskapene har stått med vann til livet. Noen beboere har blitt hentet ut med båt, og det er også delvis pleietrengende beboere som bor i området, sier Eide.

Ifølge Lyngdals Avis måtte politiet knuse både dører og vinduer for å komme inn i noen av boligene. Klokken 5.50 var de øvrige boligene i området ute av faresonen, opplyser politiet.

– Situasjonen er nå under kontroll. Vannmengdene er også på vei ned. Nå handler det om å begrense skadene på infrastrukturen, sier operasjonslederen.

Sjekk det varselet: Venter ny nedbørsrunde på Sørlandet

Flomvarsel på øverste nivå



Faren for jordskred er på oransje nivå, som er det nest høyeste, i Vest-Agder og Aust-Agder mandag.

Samtidig er flomvarselet på øverste nivå – rødt – i de to fylkene. Det innebærer fare for store skader.

Sjekk bildene: Deler av hus i Agder tatt av skred

Agder politidistrikt har på grunn av det varslede været forsterket operasjonssentralen og høynet antall patruljer i Kristiansands-området og lenger vest i Vest-Agder.

NVE opplyser at de har folk ute i de flomrammede områdene, og bistår politi og kommuner i forbindelse med skred og lokale oversvømmelser.

Den voldsomme nedbøren har forårsaket flere jordras og mye flom på Sørlandet gjennom hele helgen.

– Det er fortsatt ventet store nedbørmengder fram til mandag ettermiddag, totalt opp til 120 millimeter i sørlige deler av Agder. Vannføringen vil stige kraftig, og rødt nivå kan bli nådd i flere vassdrag, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat på sine nettsider.

Trevelt og ras i Telemark

Uvær har ikke bare skapt problemer på Sørlandet. Tidlig mandag morgen gikk politiet i Telemark ut med denne advarselen:

I Trøndelag melder politiet om takplater, trær og trampoliner i fri flyt etter sterk vind på Oppdal. Også på Østlandet har uværet skapt problemer, og en strømledning har falt ned i Hvalstad, skriver NTB.

I Rogaland er farenivået for flom satt til oransje nivå mandag og tirsdag.

Ektepar: – Vann til halsen



I Kristiansand er det flere som allerede har fått merke konsekvensene av de store nedbørsmengdene. En av dem er Edvard Haugland, eier og daglig leder av Oddemarka Auto. Søndag formiddag sto det vann en meter oppover veggene i kjelleren i butikken.

– Det er krise, for der nede står det mellom 20 og 25 biler, både brukte og nye, sier Haugland til NRK.

Han anslår at bilene til sammen har en verdi på nærmere fire millioner kroner.

Statsrådens langtidsvarsel: Dette vil klimaendringer føre med seg

Også ekteparet Ann Helen og Willy John Laukus som bor på Raen i Birkenes har fått merke de ekstreme nedbørsmengdene. Etter at Topdalselva gikk over sine bredder, står store deler av tomten deres under vann.

– Vi går med vann opp til halsen på vår egen gårdsplass. Vi har to biler i garasjen som står med vann opp til frontruten, og har en bil parkert utenfor garasjen som står helt under vann. Vi har ikke sjanse til å flytte dem, så de blir bare stående, sier Ann Helen Laukus til Fædrelandsvennen.

Kilde: VG/NTB