Flere varmerekorder i september

I september var det varmere enn normalt i hele landet. I Sør-Norge ble det satt en rekke rekorder.

– Det har vært en mild september over hele landet, med 2-3 grader over normalen i nord, og 3-4 grader over normalen i Sør-Norge. I tillegg har det vært en spesielt tørr september, som har gitt en sommerlig følelse, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walle ved Meteorologisk institutt, til VG.

I 2006 ble det satt en rekke rekorder da september kunne by på unormalt høye temperaturer. Nå har flere av disse blitt slått igjen:

* Asker: 14,2 grader (14,2 i 2006)

* Gardermoen: 13,9 (13,7 i 2006)

* Lillehammer: 13,2 (12,7 i 2006)

* Rygge: 15,1 (15,0 i 2006)

* Kristiansand: 15,0 (høyeste siden 1949)

Tallet viser gjennomsnittlig temperatur for både dag og natt. Du kan se flere rekorder nederst i saken.

I Oslo ble det akkurat ikke rekord, med samme gjennomsnittstemperatur som i 2006.

Tilfeldigheter



– Årsaken er at det har vært mye sørlige vinder. Høyt- og lavtrykk har vært plassert slik at vi har sluppet unna kalde nordavinder, sier Walle.

– Har dette noe med klimaendringene å gjøre?

– Nei, dette har å gjøre med tilfeldige svingninger, men ser man på en 100 års periode, er det blitt generelt varmere.

Walle var svært spent på å sjekke i statistikken da han kom på jobb lørdag.

– Jeg var på jobb i går, og lurte fælt på om det ville bli en tangering (samme temperatur som forrige rekord, red.anm) eller rekorder. Jeg var sikker på at det skulle bli en av delene. Men det er egentlig greit at det ikke ble mange rekorder, fordi det fort kan gå inflasjon i slike rekorder.

Varmest i Vestfold



Også meteorolog ved StormGeo, Roar Teigen har tatt en titt på september-statistikken lørdag. Han kan vise til følgende observasjoner:

* Færder fyr målte varmest i landet september, med en gjennomsnitttemperatur på 16,3. Dette er det samme som rekorden som ble satt i 2006.

* Sola ved Stavanger var nest varmest i landet med middeltemperatur på 16,1 grader, som er det nest varmeste som er målt på Sola siden målingene startet i 1935.

* Alle dagene i september var varmere enn normalt på Sola.

* Bergen-Florida fikk sin 3. varmeste september, kun slått av 1999 og 2006.

* På flere værstasjoner langs Sørlandskysten har det aldri tidligere blitt målt så høy middeltemperatur i september - som i år.

Skinnende sol i høstferien



Fredag skrev VG at et høytrykk er på vei over Skandinavia og gir fint vær over hele landet i store deler av høstferien. Selv på Vestlandet blir det fint vær i neste uke, lovet meteorologene.

– I starten av neste uke kommer det et høytrykk over Skandinavia som trekker mot Russland. Det gjør at uken starter med masse fint vær i hele landet og temperaturene stiger igjen, sa meteorolog Beathe Tveita i StormGeo til VG.

Før det blir fint, blir det imidlertid litt ruskete på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. I helgen er det meldt kaldere temperaturer og regn. Det kan også komme snø i områder som ligger 600–800 meter over havet.

Det neste ti dagene har Norge tre forskjellige værsituasjoner: Først regn, så sol, og så regn igjen neste helg.

– Finværet blir avbrutt av lavtrykk i slutten av neste uke. Nord-Norge er de som beholder finværet lengst, sa Tveita.

Lørdag er varslene de samme.

– Neste uke ser veldig fin ut for hele landet. Nå i helgen er det dårlig i nord og i midt-Norge, men det vil bli bedre i starten av neste uke, og det vil holde seg bra til og med torsdag.

– Forholdene på fjellet ser ut til å bli veldig bra, med lite vind. Det blir nok dog litt nattefrost.