Finværet holder seg!

Ikke legg bort sommerklærne! Finværet fortsetter de nærmeste dagene.

Det er ikke mye som endrer seg i værsituasjonen de neste dagene. Etter en helg med sol til de fleste og uvanlig høye september-temperaturer, blir høytrykket liggende over Skandinavia og holder lavtrykkene fra vest på avstand.

– Høytrykket siger litt nordover til Barentshavet de neste dagene, men holder fortsatt en solid rygg sørover hele Skandinavia. Denne hindrer fortsatt lavtrykkene i vest fra å bevege seg inn over Skandinavia, opplyser vakthavende meteorolog hos StormGeo, Camilla G. Albertsen.

Dermed blir det fortsatt lange perioder med opphold og sol, spesielt på Øst- og Sørlandet, mens det lenger vest og nord blir noe mer skyet til tider i forbindelse med fronter i vest. Temperaturene holder seg stort sett uendret eller synker litt.

Heller ikke i dag er det Sør- og Østlandet som stikker av med det peneste været.



Varmerekorden klokken 14 i dag var det Meråker og Ørsta-Volda som hadde, etterfulgt av Åfjord, med temperaturer på henholdsvis 22,5 og 21,3. Oslo hadde «bare» 19 grader.

Perioder med sol



Etter en lang periode med sommertemperaturer over store deler av landet, vil imidlertid temperaturene synke noe i deler av landet.

– Det vil ikke bli de store temperaturforskjellene, men variere litt fra dag til fra landsdel til landsdel. Men for Østlandets del ser det veldig lovende ut til og med onsdag. Sørlandet vil også beholde mye av de samme temperaturene, mens det på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge vil synke et par grader, men altså ikke de store temperaturforskjellene, sier Albertsen.

En uvanlig varm start på september fortsetter altså med finvær langt inn i andre halvdel av måneden.



Noen tegn på høst er det imidlertid, må vakthavende meteorolog Albertsen imidlertid varsle:

– Det blir mye det samme været alle tre dagene: med opphold og perioder med sol, og så er det hver dag en liten fare for en og annen regnbyge, men det er bare snakk om noen få dråper. Hver dag vil det også være fare for morgentåke.

SOMMERIDYLL: Det kan bli mulighter for en dukkert i dagene som kommer. Her en hundeeier i Oslo som lekte med hunden sin i en fontene rett før helgen. Foto: Fredrik Solstad , VG

Her er prognosene fra StormGeo de første dagene inn i neste uke:

NORD-NORGE:

Lavtrykket i Norskehavet vil gi relativt skyet vær i Nord-Norge mandag med litt spredt regn i kystområdene (under 5 mm). Det vil også være en mulighet for lokal morgentåke flere steder, og i Nordland er det mulig at det kan være noe disig og tåkete også ut over dagen enkelte steder, spesielt i indre strøk. Sørvestlig frisk bris på kysten av Nordland og Troms, opp i liten kuling på kysten nord for Vestfjorden. Stort sett uendrede temperaturer.

VESTLANDET OG MIDT-NORGE:

Mulighet for noe tåke i indre strøk om morgenen. Ellers for det meste skyet til halvskyet, lettest skydekke i indre og sørlige områder. Litt spredt regn på kysten grunnet fronten i vest. Sør-sørvestlig bris, frisk bris 10 ved Stad. Dreiende nordvestlig fra ettermiddagen/kvelden. Uendret eller litt synkende temperatur.

ØSTLANDET OG SØRLANDET:

Mulighet for noe tåke om morgenen, hovedsakelig i indre strøk. Omkring halvskyet. Gradvis lettere skydekke ut over ettermiddagen. Skiftende bris. Uendret eller litt synkende temperatur.

Været for tirsdag-torsdag:

Høytrykket siger litt nordover til Barentshavet de neste dagene, men holder fortsatt en solid rygg sørover hele Skandinavia. Denne hindrer fortsatt lavtrykkene i vest fra å bevege seg inn over Skandinavia. Det blir mye det samme været alle tre dagene: med opphold og perioder med sol, og så er det hver dag en liten fare for en og annen regnbyge/spredt regn et eller annet sted, men det er bare snakk om noen få dråper. Hver dag vil det også være fare for morgentåke.

TIRSDAG:

Høytrykket gir opphold og perioder med sol over det meste av landet, finest vær i sør, mens det kan bli noe mer skyet vær i Nord-Norge, men mulighet for en og annen regnbyge på kysten. Vestlig frisk bris på kysten av Finnmark. Det vil også fortsatt være fare for morgentåke over hele landet, hovedsakelig i indre strøk.

ONSDAG:

Mye det samme været som tirsdag med stort sett opphold og perioder med sol, men mulighet for en og annen regnbyge i Sør-Norge. Det vil fortsatt være fare for lokal morgentåke over hele landet, hovedsakelig i indre strøk.

TORSDAG:

For det meste skyet til halvskyet og stort sett oppholdsvær over det meste av landet, men mulighet for noe spredt regn på kysten av Vestlandet og Nordland og vinden kan kogså komme opp i sørlig frisk bris på kysten av Vestlandet. Det vil fortsatt være fare for lokal morgentåke over hele landet, hovedsakelig i indre strøk.