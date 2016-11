Finn frem regntøyet - i helgen blir det vått!

Kjenner du skinnende høstsol og varm luft i dag? Nyt det mens du kan, for i helgen kommer møkkaværet.

Et lite lavtrykk beveger seg nemlig raskt inn fra De britiske øyer, over Nordsjøen og innover Sør-Norge fra Skagerak. Det kan bety både regn og snø flere steder i landet.

Både i Bergen, Stavanger og Trondheim er det sendt ut obs-varsel med fare for høy vannstand. Det kan føre til at vannstanden går over bryggen i Bergen i løpet av

ettermiddagen, forteller statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

– Det er ventet høy vannstand fra kysten av Stavanger og helt opp til Øst-Finnmark, sier han til VG.

10–20 centimeter snø



I Skagerrak er det ventet sørlig liten storm, og på kysten av Østlandet og Sørlandet ventes det sterk kuling fredag morgen. I tillegg fører lavtrykket med seg nedbør, og det er muligheter for å få opp mot 20 millimeter nedbør på 3 timer i løpet av natten.

– Det er usikkert om nedbøren vil komme ned som snø eller regn på Østlandet, men i høyden vil det nok komme mellom 10 og 20 centimeter snø, sier Granerød.

Vestlendingene må forvente seg både regnbyger, hagl og tordenbyger utover dagen i dag. Meteorologen forteller at lavtrykket vil bevege seg nordover i løpet av morgendagen, noe som vil føre til sludd og snø nord på Østlandet i morgen.

Med andre ord ser det ut som de kommende dagene kan bli både våte og triste i Sør-Norge, men fra Møre og Romsdal og videre nordover ser det litt bedre ut, mener meteorologen.

– Dette lavtrykket er en såkalt hurtigløper som flytter seg raskt videre. I morgen vil det bli lettere vær på sør og Østlandet, men bygeværet er tilbake i helgen med nok en runde med nedbør, sier han.

Når kommer vinteren?



Etter noen varme har snøen rukket å smelte bort flere i steder i landet. Granerød forteller at det ikke er noen antydninger på når vi får se stabilt vintervær i lavlandet med det første.

– For å få noe særlig vinter må man nok opp i høyden eller i indre strøk av Østlandet i nord. Alternativt er det også ventet under 0 grader på Finnmarksvidda de neste dagene, sier meteorologen.