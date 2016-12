Fem sperret inne mellom ras på E14

Tre politifolk og to sivile måtte hentes ut av luftambulanse etter at de havnet mellom to jordskred ved Meråker.

Politiet var på vei til et skred i et boligfelt da de havnet mellom to skred.

– På vei oppover raste det bak dem. De visste ikke om det før de snudde og dro tilbake, sier operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen natt til mandag.

De nærmeste husene ble evakuert, men hverken personer eller bygninger er skadd. Begge de to rasene stenger E14.

– Det er ikke umiddelbar fare for nye skred, sier brannmester Tommy Tørring ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag til avisen.

Kraftige nedbør har også skapt problemer for jernbanen. Sent søndag kveld ble Meråkerbanen stengt mellom Hell og Gudå etter at masser har glidd ut.

Mannskaper i Jernbaneverket har reist til stedet for å undersøke omfanget av skadene.

Tidligere på dagen kjørte togene med redusert hastighet ned til 40 kilometer i timen mellom Ronglan og Skogn på grunn av nedbørsmengdene.

Lenger nord førte det dårlige været til strømbrudd i 200 husstander i Verdal, skriver Innherred.

Også i nabofylket i sør skaper vannet problemer. På fylkesvei 922 i Klæbu har det gått et skred, og det er ikke kjent hvor lang tid det bil ta før veien åpnes igjen.