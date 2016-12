Ekstremværet «Urd» på vei til Sør-Norge

Meteorologisk institutt melder 1. juledag at et stormsenter som ligger rett sørøst for Island, vil treffe Møre og Romsdal mandag ettermiddag.

Det har ikke vært store juleidyllen å skryte av værmessig hittil denne julen. Julaften holdt flere fjelloverganger stengt, og det ser ikke ut til å være noe bedre 1. juledag. Flere fjelloverganger er fortsatt stengt (se oppdatert status lenger ned i saken).

Like før klokken 12 meldte Meteorologisk institutt at ekstremværet «Urd» er på vei mot Sør-Norge.

Nederst i saken kan du se en grafikk som i realtid viser vindsituasjonen over hele landet.

Når ekstremvarsler sendes ut, får fylkesmenn og nødetater melding om å trappe opp beredskapen. Det betyr at været kan true liv og verdier.

Har du bilder eller tips om uværet, vil VGs journalister gjerne høre fra deg.

Søndag formiddag ligger et stormsenter rett sørøst for Island. Dette stormsenteret går nordøstover frem til mandag morgen, deretter går det sørøstover og kommer inn på kysten av Møre og Romsdal mandag kveld, skriver meteorologene.

Kraftig vind



Østafjells ventes det kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast mellom 25-35 meter i sekundet mandag kveld og natt til tirsdag.

Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden mellom Svenskegrensen og Lindesnes å være 90-130 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

– Mest utsatt er kanskje Oslofjorden når det gjelder vannstand. Har man fortøyd en båt, bør man sjekke at det er nok slakke å gå på, slik at den tåler høy vannstand. Generelt bør folk sikre gjenstandene sine, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss, til VG.

Også i hovedstaden kan det slå ned kraftig vind, uten at man kan være sikker på det, ifølge meteorologen. Det er ventet at ekstremværet gir seg natt til tirsdag.

Bølger opp mot 25 meter



På Vestlandet sør for Stad vil man mandag ettermiddag se en økning til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 25-45 meter i sekundet, tidlig på kvelden dreiende nordvest, minkende sent om kvelden.

Det ventes også høye bølger langs kysten, med maksimal bølgehøyde opp mot 25 meter.

Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75-90 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

Meteorologisk institutt også sendt ut OBS-varsel for Vestlandet, hvor det fra søndag ettermiddag til mandag kveld er ventet lokalt mye nedbør. I løpet av 36 timer er det ventet lokalt 70-100 mm nedbør.

Stengte fjelloverganger



Disse veiene og fjellovergangene rammes av været 1. juledag (oppdatert klokken 15.27)

** Fv 50 Hol-Aurland er nå åpen for fri ferdsel, etter å ha vært kolonnekjørt tidligere, men det er stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av regn som fryser på bakken.

** Fv 53 Tyin-Årdal. Har åpnet, men det er fare for glatte partier og stedvis redusert sikt. Kan bli stengt på kort varsel.

** E134 Haukelifjell. Åpner ikke i dag.

** Rv 55 Sogndal-Leikanger rett øst for Stedjebergtunnelen er det manuell dirigering og ventetid inntil 30 minutter på grunn av opprydningsarbeid.

** Rv 7 Hardangervidda. Åpner ikke i dag.

** Rv 13 Vikafjellet. Åpner ikke i dag.

** Rv 15 Strynefjellet. Åpner ikke i dag på grunn av vanskelige kjøreforhold og rasfare. Ny vurdering gjøres 2. juledag klokken 10.

** Politiet i Nordre Buskerud skriver på Twitter at kraftig vind gjør at trær har blitt blåst over vegbanen på E16 nord i Ådal. Veien er imidlertid ikke sperret, men publikum bes om å vise forsiktighet.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Strømløse i Hordaland



På Radøy i Hordaland er flere hundre husstander uten strøm 1. juledag. På det meste har det vært 1190 husstander som har blitt rammet, sannsynligvis på grunn av uvær, skriver Bergensavisen.

Rundt 1000 husstander var strømløse på julekvelden.

Se hvor mye det blåser!



I grafikken nedenfor kan du sjekke hvor mye det blåser ved å bruke musepekeren og klikke. Grafikktjenesten er levert av Earth.nullschool.net . Du kan også velge flere dager fram i tid.