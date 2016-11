E18-avkjøring oversvømt i Grimstad

Slik så det ut ved E18 i Grimstad tidligere i dag, hvor store vannmengder hopet seg opp.

Fram til klokken 1600 i dag falt det 100 mm regn over Sørlandsbyen, med ganske intense timeverdier:

Mellom klokken 12 og 13 falt det 10,3 mm, neste time økte regnet til hele 13,9 mm, timen fram til klokken 15 falt det 12,3 mm, og mellom 15 og 16 falt det 14,9 mm.

– OBS-varselet vi har sendt ut, er fokusert på snømengden, men vi kunne muligens også laget et OBS-varsel kun for mengden nedbør, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg Horjen på Meteorologisk institutt.

Det er også varslet liten storm fra nordøst i kveld over Sørlandet.

Her er en vindgraf - levert av nettstedet earth.nullschool.net - som viser hvordan det blåser akkurat nå:

Slik bruker du vindgrafen:

Hastigheten på vind-strekene indikerer hvor det blåser mest - og hastigheten. Du kan ta tak i kartet med muspekeren og skyve det dit du vil ha det. Klikker du på vinden, vil du også få opp opplysning om hvor mye det blåser og fra hvilken retning. Ved 18-tiden blåste det rundt 50 km/t fra øst til nordøstlig retning.

Ekstreme nedbørsmengder

Det er dermed klart at nedbøren i Grimstad-området – målestasjonen ligger på Landvik like innenfor Grimstad – langt overskrider mengden som er antydet i OBS-varslene.

– Normalt vil nedbør på mellom 70 og 110 mm på døgnbasis utløse ekstremvarsel i Agder – men da gjerne om nedbøren kommer i et større område. Her ser det ut som om maks-nedbøren treffer nokså på samme område hele tiden. Og i kveld venter vi liten storm fra nordøst her i tillegg, sier Wiberg Horjen.

Vann til knære



Victoria Othilie Fjærestrand ble møtt med vann til knærne da hun skulle gå til bussen i Grimstad. Da bussen kom til E18 påkjøringen ved Grimstad var det stopp.

– Der sto vi i 20 minutter fordi en bil hadde satt seg fast i vannet under broen, forteller hun.

Per Kristian Klausen, operasjonsleder i Agder politidistrikt, forteller at de får sporadiske meldinger om at det er mye vann i området.

VANNFAST: Undergangen ved E18-påkjøringen i Grimstad tidligere i dag. Foto: Victoria Othilie Fjærestrand

Avkjørsel full av vann



– Avkjørselen til Grimstad fra E18, der er undergangen full av vann og personbiler kommer ikke forbi. Der har vi varslet veitrafikksentralen, som må åpne noen kummer for at vannet skal forsvinne, sier han.

I tillegg er det noen problemer på fylkesveier og mindre veier i området.

– Det er til nå ikke meldt om skader eller ulykker, sier Klausen.

Brannvesenet i Agder har fått flere meldinger om mye vann i området.

– Det er mye overvann og vann i kjellere. Vi kjenner ikke til skadeomfanget ennå, sier Kristoffer Thomassen operatør ved 110-sentralen i Agder.

I Grimstad forteller Ronny Ospevoll, brannkonstabel, at de har ekstra mannskap på jobb.

– De går omtrent fra kjeller til kjeller og pumper disse tomme for vann. Vi har også vært på et hotell som hadde blitt oversvømt med kloakk. Det er under kontroll nå og på vei til å bli åpnet, sier Ospevoll.

Siste: Det er nå indikasjoner på at det ekstreme regnværet over Grimstad-området har passert toppen: I timen fra 16 til 17 falt det 10,2 mm nedbør, og fram til 18 ytterligere 7,7 mm.

- Totalt har det altså falt 117,6 mm nedbør fra midnatt til klokken 18 over Landvik målestasjon.

Kan bli storm

Med lavere temperaturer og fortsatt nedbør helt til i morgen ettermiddag, advarer Meteorologisk institutt om farlige kjøreforhold på Sør- og Østlandet.

– Sørlandet vil i tillegg få kraftig vind, kanskje opp i storm styrke. Så dette er ikke tidspunktet for å kjøre bil bare for moro skyld, selv ikke med vinterdekk, sier Siri Wiberg Horjen, som selv observerte mange biler som hadde sklidd av småveiene da hun kjørte til sin jobb på Meteorologisk institutt i dag.

– Aller mest nedbør kommer i Aust-Agder og Øst i Vest-Agder, med 40–80 millimeter i løpet av det neste døgnet, men heldigvis er det her snakk om mest regn. Hvis det hadde kommet som snø, ville det blitt enda mer kaos, sier Wiberg Horjen.