Dette må du vite om dieselforbudet i Oslo

For første gang innføres det et midlertidig dieselforbud i Oslo. Her er svarene på de viktigste spørsmålene om forbudet.

Fra og med klokken seks tirsdag morgen gjelder et midlertidig kjøreforbud for alle dieseldrevne kjøretøy i store deler av Oslo. Her er alt du trenger å vite om det omdiskuterte forbudet.

Hvem unntas forbudet?

Oslo kommune har listet opp elleve unntak som gir deg mulighet til å kjøre med diesel på tanken. Blant dem er kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy, diplomatbiler, pasienttransport og kjøretøy med persontransportløyve.

Alle unntakene finner du i faktaboksen under, men dersom du likevel synes det hele virker uoversiktlig, har pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten et råd til deg:

– Dersom du kan reise kollektivt i stedet for å kjøre dieselbil, så skal du det. Det er tommelfingerregelen, sier hun.

Det ene unntaket åpner for at sjåfører som kan dokumentere en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver, kan kjøre dieselbil.

– Dette åpner vel for en del tvilstilfeller?

– Ja, det kommer nok til å bli en del tvilstilfeller. Både Vegvesenet og politiet vil kunne slå ned på de som bryter forbudet, men det vil også bli utvist noe skjønn, siden dette er første gangen vi gjennomfører et slikt forbud, sier Thorud Olsen.

Dieselforbudet gjelder IKKE for: • Tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi. • Bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi. • Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende. • Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort). • Kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste. • Kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte. • Kjøretøy med persontransportløyve. • Utrykningskjøretøy. • Kollektivtrafikk. • Pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale. • Bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler.

Hva er straffen?

Dersom du blir stoppet i kontroll, men ikke kan dokumentere et av unntakene nevnt over, vil du få et gebyr på 1.500 kroner. Dette gebyret er det Statens vegvesen og politiet som har myndighet til å ilegge deg.

– Det er et flatt gebyr på 1.500 kroner som gjelder. Dersom du blir bryter forbudet og blir stoppet i kontroll, vil du bli bedt om å kjøre bilen til nærmeste parkering, enten hjemme eller dit du var på vei, forteller Thorud Olsen.

– Frykter dere at mange vil trosse forbudet?

– Vi forstår at mange vil få litt trøbbel disse dagene, men vi håper at folk tenker på hvorfor vi gjør dette. Så får man selv vurdere om man vil kjøre og risikere et gebyr dersom det er ytterst nødvendig, sier hun.

Hvor lenge vil forbudet vare?

Ifølge Thorud Olsen er den akutte luftforurensningen i Oslo så alvorlig at de håper de som har mulighet til det, vil kjøre alternativt så raskt som mulig. Hadde det ikke vært for at kommunen har 24 timers varslingsfrist, ville de dessuten vurdert å innføre forbudet allerede mandag. – Det er været som avgjør hvor lenge dette varer, og vi har tett kontakt med Meteorologisk institutt. Akkurat nå ser det ut til at det blir litt endring i været fra onsdag kveld, og hvis det holder så vil forbudet bli opphevet. Hvis det fortsatt blir stabilt vær med lite vind, vil forbudet forlenges så lenge det er nødvendig, altså så lenge det er helsefarlig luft, sier hun.

Forbudet gjelder fra 6.00 til 22.00 alle dager i perioden med forbud.

Hvor gjelder forbudet?

Det midlertidige forbudet gjelder hele det kommunale veinettet, som inkluderer Ring 2. Forbudet gjelder altså de fleste gater og veier i Oslo, med unntak av de statlige veiene (Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring).

Det skiltes på Ring 1 der forbudet gjelder. Oslo kommune opplyser at transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil være mulig.

Blir kollektivtilbudet forbedret?

Nei, det blir det ikke, opplyser kommunikasjonsavdelingen i Ruter til VG. Ordfører Marianne Borgen uttalte til TV2 i dag at de fortløpende vil vurdere om de skal utvide kollektivtilbudet.