Dette er forklaringen på det mystiske fenomenet over Trøndelag

Fredag har Meteorologisk institutt hatt stor pågang fra nysgjerrige trøndere som ble vitne til det relativt sjeldne fenomenet perlemorskyer.

VG har fått inn en rekke tips og bilder fra lesere i Trondheim som så de såkalte perlemorskyene fredag ettermiddag.

– Det har vi også sier meteorologisk konsulent Jan Inge Hansen hos Meteorologisk institutt.

Fenomenet er relativt sjeldent, og når det først inntreffer over et tettbebygd område er det alltid en held del nysgjerrige som tar kontakt for å få vite hva det kan være.

OPPSTÅR I SOLNEDGANGEN: Perlemorsskyer over Trondheim. Foto: Amalie Lill Mathisen / Tipser

– Hva er det egentlig vi ser?

– Dette er skyer som ligger høyt i atmosfæren imellom 20–30 kilometers høyde. Dette er veldig mye høyere enn vanlige skyer, og der er det såpass kaldt at det fuktigheten i skyene er iskrystaller, og ikke damp som lenger nede, sier Hansen.

Det er en del ting som må klaffe før disse skyene oppstår, forklarer han. Vanligvis skjer det ved kraftig vind over fjellkjeder, noe som danner kraftige bølger ganske langt opp i atmosfæren. Det de samme vindene som har gitt 18,1 grader på Sunndalsøra i Møre og Romsdal lille nyttårsaften.

– Rundt soloppgang og solnedgang treffer lyset iskrystallen i rett vinkel der de brytes, noe som fører til dette fargespillet vi ser, og som gir skyene navnet sitt, sier Hansen.

