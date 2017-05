SOLVANG KOLONIHAGE (VG) Fremover mot helgen vil temperaturene i store deler av landet stige. – Dette har vi ventet lenge på, sier hageeier Birger Strand-Pedersen (68)

De aller heldigste vil kunne se 20-tallet på gradestokken neste helg, men allerede i dag har Birger og kona Grethe (68) funnet frem hageredskapene. I kolonihagen «Solvang» i Oslo skal det lukes, plantes og gjøres klart til sommer.

– Nå forbereder vi sesongen. Vi bor her hele sommeren. Her ute får man virkelig følelsen av å være et annet sted enn midt i byen, sier Grethe Strand-Pedersen (68).

Fint vær i store deler av landet



Hun jubler over værvarslet for den kommende uken. Sør-Norge får det beste været, så hun kan trygt fortsette å stelle i hagen.

Det beste været kommer i de indre strøkene på Østlandet som Buskerud, Telemark, indre strøk av Agder-fylkene og Vestlandet, helt opp til Bergen. Her vil utviklingen i dagene fremover være som følgende, forklarer vakthavende meteorolog ved StormGeo, Roar Teigen:

– Klokken to i dag var Bergen Norges varmeste sted, med 15,9 grader, så følger Gulsvik med 14,2 og Kongsberg nesten like varmt. Dette vil holde seg de nærmeste dagene, og først fredag og lørdag vil noen kunne lese av 20 grader, sier han.

Det er gode nyheter for Grethe, som dyrker bær, urter, løk og grønnkål i hagen sin.

– Det er herlig at våren er her. Det har vi ventet på i seks måneder!

Litt lenger inn i kolonihagen i Oslo husker venninnene Olea Degerstrøm-Lothe (3), Signe Linnerud (8) og storesøster Marte Linnerud (13). I dag har det vært så varmt at man kan gå i skjorts, forteller Marte.

– Det er så deilig. Vi pleier å bo her hele sommeren, sier hun til VG.

NYTER VÆRET: Mamma Kari Degerstrøm-Lothe raker i hagen. Datteren Olea Degerstrøm-Lothe (3) leker med venninnene Signe Linnerud (8) og Marthe Linnerud (13). Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Spørs på vinden



Helt nøyaktig hvor det blir 20 grader til helgen er vanskelig å si, det kommer blant annet an på vindforholdene. Er det fralandsvind i kyststrøkene på Vest- og Sørlandet, kan også enkelte kystbyer kunne ta en sommerskål til helgen, med fredag og lørdag som de trolig varmeste dagene.

Også Trøndelagsfylkene får mye bra vær fremover, men ikke fullt så varmt. Ifølge meteorologen blir det maks 12–14 grader i løpet av uken, og er det meldt et omslag fra fredag 5. mai. Da skal det bli kjøligere og byger. Lengst nord i landet både er det og blir hustrig en periode fremover.

– Det er ustabilt og lavtrykksdominert med byger i dag, før det kommer en forbigående høytrykksrygg ut i uken og et nytt lavtrykk er på vei. Det blir perioder med regn, sludd, snø og kuling, sier Teigen i StormGeo.

FEIRER: Nå når våren endelig er kommet, har Birger (68) hengt opp flagget utenfor huset sitt i "Solvang" kolonihage. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Kaldere etter finværshelgen



Den kalde værtypen vil også nå Sør-Norge etter hvert, for fra mandag om en uke vil temperaturene falle, slik det ser ut nå.

– Det ser da ut til å bli betydelige kaldere i Sør-Norge, med variabelt skydekke og enkelte byger. Dette er et stykke frem, så det er mer usikkert. Men det gjelder nok å nyte den nærmeste uken, oppfordrer meteorologen.

– Har det vært usedvanlig kald vår?

– Det stemmer nok at vi vanligvis har en varm periode på denne tiden av året, og det hadde vi i begynnelsen av april. Den var varmere enn vanlig, det er slutten av april som har vært relativt kald. Dermed er nok status at våren samlet sett ikke har skilt seg spesielt ut, sier Teigen.

– Klarer du å melde noe for 17. mai?

– Nei, det er for langt frem ennå.