Det dårlige været fortsetter

...men på søndag kommer sola.

Mandag morgen våknet Østlandet til snø. I det kalenderen går mot mai var mange forberedt på vår, og med sommerdekk på vinterføre skapte været mye trøbbel langs veiene.

Meteorolog Kristian Gislefoss hos Meteorologisk Institutt råder folk til å beholde vinterdekkene på i noen dager til.

– På Østlandet ser det ut til at snøen vil fortsette utover mandag kveld og natt til tirsdag. Også tirsdag morgen kan det komme et lett snøfall, sier han.

Ifølge meteorologen vil man få hilse på de fleste årstidene på Østlandet i løpet av uka.

–Utover uka vil det bli noen dager med mye fint vær og temperaturen vil krype oppover mot seks, sju grader, sier meteorologen.

Men østlendingene har ingen strålende helg i sikte. Helgen starter med nedbør i både Sør-og Øst-Norge. Denne vil hovedsakelig komme som regn, men i øst er det fare for noe snø. Fra søndag ser det derimot lovende ut.

– Da stiger temperaturen til over ti grader, men noen sommer blir det nok ikke helt ennå, sier Gislefoss.

Regn, sludd og snø

Vestlendingene kan belage seg på noe bedre vær de neste dagene. Uka starter med en god del opphold og sol, men med mulighet for enkelte byger. Temperaturen vil ligge rundt sju-åtte grader. Mot helgen kommer lavtrykket fra sør og det betyr dårligere vær.

– Men også her blir det bra utover helgen, og mai starter bra. Også her vil gradestokken stige til over ti grader fra søndag, sier meteorologen.

Med noe lavere temperaturer vil Midt-Norge stort sett få det samme været som både øst-og vestlendingene.

– Her blir det en god blanding av både regn, sludd og snø og temperaturer på to til tre plussgrader. Som de fleste andre steder blir det nedbør inn mot helgen, men også her ser det lovende ut fra og med søndag. Da vil temperaturen stige til opp mot sju til åtte grader.

Nord-Norge er værvinneren

Seieren på værfronten denne uka er det Nord-Norge som stikker av med.

– Her blir det en fin uke med mye sol, men også her blir det enkelte perioder med litt skyer og lokal tåke på morgenen, forteller statsmeteorologen.

Lengst nord blir det minusgrader på natta, og på dagtid vil temperaturen ligge på rundt tre til fem plussgrader.

Ifølge meteorologen ser det ut til at vinteren går mot slutten, og at det ikke blir noen flere overraskelser fremover.

– Det er likevel viktig å huske på at april kan være lunefull. Det fikk vi oppleve i sør på mandag. Nå vil vi ha vår, slår meteorologen fast.