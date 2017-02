Derfor blir det kaldt i sør og varmt i nord

Her ser du hvorfor vi går mot en uke med kaldt, tørt vær i Norge – mens Svalbard nærmer seg varmerekorder!

Det store blå er et massivt blokkerende høytrykk som siger innover oss fra Russland og som sender til dels kraftig, iskald vind fra øst inn i fjellheimen. Vinden kan komme opp i kuling, og vil merkes fra Nord-Trøndelag og helt sør til Hardangervidda og fjellene i Agder og Telemark.

Tøft i fjellet

– Jeg vil tro at på Finse tirsdag vil det kunne være minus femten grader og kuling, altså nokså tøffe og farlige forhold å være ute i, sier statsmeteorolog Unni Thomsen ved Meteorologisk institutt.

Samtidig ligger det et større lavtrykk sør for Island, som pumper enorme milde luftmasser nordover Norskehavet og inn i Barentshavet.

– Dette er et varmluftsutbrudd – som går langt nord i Barentshavet. Temperaturen i Longyearbyen er for eksempel 5,9 pluss mandag, sier hun.

Hun viser til at februar-rekorden i Longyearbyen er på 7,0 plussgrader, og er ganske fersk – fra 2012. Hun ser ikke bort fra at den kan nås denne uken.

20–25 minus

I lavlandet i Norge vil den kraftige østavinden merkes i mindre grad – her er det meldt om mer moderate vindforhold. Temperaturene er lave, og det er ventet svært lite nedbør:

– Vi ser ikke bort fra at vi kan få ned mot 20–25 grader for eksempel på indre Østlandet og i Telemark denne uken, sier hun.

Mot slutten av uken ser det ut til at det store russiske høytrykket trekker sørover, noe som åpner for at et nokså kraftig og vått lavtrykk kan sette kurs for Nord-Norge, med ankomst søndag kveld. Det vil kunne gi en liten storm mandag.

– Det ser ut til at høytrykket likevel vil ligge over Sør-Norge, slik at vi kan få en situasjon med en vinterlig situasjon i Sør-Norge og pluss fem i Nord-Norge i løpet av helgen, sier Thomassen.