Denne grisefamilien fikk kjenne på «Urds» vrede

På tross av «Urds» herjing flere steder i landet, har de store skadene latt vente på seg. Men ekstremværet har absolutt ikke gått ubemerket hen.

Ekstremværet «Urd» herjet mandag kveld og natt til tirsdag, og det ble målt orkanstyrke på Vest- og Sørlandet. Men selv om både tak, campingvogner og juletrær har blitt tatt av vinden, og over 70.000 nordmenn har vært strømløse, har skadene blitt langt mindre enn man hadde trodd.

Ifølge P4 Nyhetene kan forsikringsselskapene gni seg i hendene. De store skadene på eiendom har nemlig uteblitt.

– Vi har kun fått inn 30 skademeldinger til nå, og det er lite i forhold til de tv-bildene vi har sett. Det kommer ikke til å bli så mange skader, dette har gått bedre enn man kunne vente, sier informasjonsdirektør i IF, Jon Berge til P4 Nyhetene.

Christian Haugen fra Prestfoss Sigdal tok dette bildet av juletreet som hadde falt ned foran inngangsdøren natt til tirsdag. Foto: , Privat

Vakthavende meteorolog Aurora Stenmark i meteorologisk institutt, forteller dog at været ikke ble noe mindre ekstremt enn de hadde ventet.

– Vi hadde sett dette komme ganske lenge, så det var ganske forutsigbart, noe som hjelper veldig. Det kan være flere faktorer som bidro til å minimere skadeomfanget, blant annet at folk var forberedt, og beredskapen var på plass, sier Stenmark til VG.

Glemte å sikre grisene



I sosiale medier nærmest koker det med bilder og erfaringer delt av folk som med et glimt i øyet ønsker å vise skadeomfanget av «Urd».

På Bygdøy i Oslo var det en grisefamilie som fikk kjenne på «Urds» vrede.

Da Harald Throne-Holst (46) skulle ut en tur tirsdag morgen, så han nemlig det skrekkelige synet: minstemann av de tre halmgrisene hadde blåst overende, mens de to største sto støtt og stødig.

Han hadde tatt inn grillen i frykt for at den skulle bli ødelagt, slik den forrige grillen ble etter uvær, men den lille grisungen hadde han ikke tenkt på.

– Den stakkars halmgrisen! Sammen med sine to større familiemedlemmer og en hjort laget av kongler, sto den på trappen vår for å ønske velkommen til julefeiring. Jeg synes synd på den lille grisen, sier Throne-Holst til VG.

Raklett og girlander fikk gjennomgå

Cirka en meter av girlanderet på Geir Olsens veranda ble revet ned av URD. Foto: , Privat

På Lillehammer opplevde VG-fotograf Geir Olsen at flere ting på verandaen var blitt omplassert av «Urd».

– Vi hadde fått beskjed om å holde oss innendørs, så vi trodde det skulle bli litt mer dramatisk. Men vi opplevde jo at nesten en meter av girlanderet hadde falt ned og slitt seg, men nå har jeg fikset det, sier Olsen, og fortsetter:

– Vi hadde også et raklettselskap før jul, og etter det satte vi rakletten ut på verandaen i påvente av å finne et bedre sted for den. I natt hadde en av raklett-skuffene blåst hvert fall 30 centimeter ut av rakletten. Når det er sagt, så hadde vi noe blomsterpynt som var helt intakt.

Juletre sperret for inngangen



Hjemme på Eidsvoll hadde Espen Årnes sitt utemøblement fått kjørt seg. Foto: , Privat

På Eidsvoll hadde en utestol forlatt resten av sittegruppen natt til tirsdag.

– Den var dyttet innunder bordet slik de andre stolene var, så den satt egentlig godt fat, men det har blåst mye. Vi ligger litt utsatt til ut mot et jorde, sier Espen Årnes.

Samtidig hadde en stige lent opptil veggen, blitt blåst overende.

På Trettfoss i Sigdal ble Christian Haugen møtt med et juletre som hadde veltet foran inngangsdøren.

– Utenom det treet ser det ikke ut til å ha blitt store skader i dette området, men julegranen nede ved Spar-butikken har knekt i to. Der henger toppen rett ned langs siden, sier Haugen.