Deler av et hus i Agder tatt av skred og hyttefolk er værfast

Seks personer er isolert i Farsund etter at en vei raste ut, hyttefolk er værfast på Evje og deler av et hus er tatt av jordras i Tveit i Vest-Agder.

– Jeg var på baksiden av huset da raset kom. Det begynte å rumle, så jeg spurtet gjennom huset og ut på andre siden, sier huseier Roy Pedersen til Fædrelandsvennen.

– Det knaste i husveggen. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan gå inn i huset igjen, sier Pedersen.

Ifølge politiet er det ikke akutt fare for andre boliger i området, men flere hus i nærheten kommer til å bli evakuert. Ingen skal være skadet.

Folk kommer seg ikke ned fra hyttene på Gautestad på Evje, fordi oversvømmelser gjør at veier og broer er stengt.

MÅTTE SNU: Steffen Strengestad (29) forteller han og faren var ute for å sjekke om det var mulig å kjøre hjem fra hytta. Det var det ikke. Bildet er tatt mellom Flateby og Gautestad klokken 1648 lørdag. Foto: STEFFEN STRENGESTAD

Steffen Strengestad (29) er en av dem.

– Vi skulle egentlig kjøre hjem til Vennesla, men det var ikke mulig. Så vi dro tilbake på hytta igjen på Gautestad, sier han til VG.

Han forteller at de hadde fått melding om at en bro lenger ned sannsynligvis kom til å bli stengt på grunn av flommen og han og faren dro ut for å rekognosere.

– Men det var for sent. Broen var fortsatt åpen, men veien var oversvømt flere plasser på vei ned så vi kom oss aldri dit, sier Strengestad.

Da vannet sto 20-30 cm opp på hjulene og vannstanden litt lenger frem på veien økte til 50 cm fant han og faren det best å snu. De andre i familien hadde blitt igjen på hytta for å pakke, men hjemturen måtte utsettes.

– Og nå sitter dere på hytta og spiller Yatzy?

– Det er bokstavelig talt helt riktig, ler Strengenes.

Tidligere lørdag ble flomfaren på Sørlandet hevet til rødt farenivå etter mye regn. Arendal og Mandal er mest utsatt, ifølge NVE. Flere veier er allerede stengt.

I Fulland i Farsund er seks innbyggere værfast etter at veien der har rast ut, melder NRK. Haldis Stølen har bodd der hele livet, men aldri opplevd lignende:

– Her er grusomt, helt forferdelig. Det er ikke vei igjen her. Vi hadde en ny innsjø, og det blir litt av en jobb å få veien i orden, sier hun til NRK.

Flere stengte veier

Ifølge veitrafikksentralen er fylkesvei 943 ved Ersdal i Flekkefjord og fylkesvei 656 ved Kollevoll i Lyngdal allerede stengt på grunn av oversvømmelse, og flere veier kan stå for tur.

– Vi har mannskap ute som jobber med alt som kommer inn av informasjon, sier trafikkoperatør Leif Christiansen ved Veitrafikksentralen til Fædrelandsvennen.

– Det er flere veier på Sørlandet som har mye vann, og får vi flere stengninger, vil vi varsle publikum så snart vi kan, sier Christiansen, som råder folk til å følge med på trafikkmeldingene på radio.

En liten flokk sauer sto fast på ei øy i flommen Fiskådalen i Åseral lørdag formiddag. I dette området var det i 11-tida lørdag falt 29,9 millimeter nedbør siden midnatt.

UTGLIDNING: Jordskred skadet et hus på Tveit i Vest-Agder, ikke langt unna Kjevik. Foto: Jens Holm , Stringerfoto

Mest lengst sør

Det er fortsatt ventet store nedbørmengder utover i helgen. Det kan komme totalt over 200 millimeter nedbør til mandag morgen, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fargeskala for flom- og skredfare

* Grønt nivå: Generelt trygge forhold/ingen spesiell fare.



* Gult nivå: Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme. Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc. Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden. Vannføring tett oppunder oransje nivå.



* Oransje nivå: Mange skredhendelser; noen kan få store konsekvenser. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år.



* Rødt nivå: Svært mange skredhendelser; flere kan få store konsekvenser. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er mer enn 50 år. (Kilde: NVE)

Det er ventet mest nedbør sør i fylkene. Vannføringen vil stige kraftig, og rødt nivå kan bli nådd i flere vassdrag i løpet av lørdag kveld og fram til mandag.

​Ifølge meteorologene skal regnet ta en pause lørdag ettermiddag. Da forventer de at bakken vil ta unna noe av vannet – før en våt runde nummer to setter i gang.

Rødt er NVEs høyeste varslingsnivå og kan medføre store skader. For de regulerte vassdragene vil situasjonen variere etter hvor stor lagringskapasitet det er i reguleringsmagasinene.

Stor skredfare

NVE mener Mandalsvassdraget og Arendalsvassdraget er mest utsatt. I Otra ventes ikke vannføringen å nå rødt nivå.

Mye regn lørdag kan også føre til økt jordskredfare, der faren er på oransje nivå. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er særlig utsatt og NVE anbefaler at dreneringsveier og stikkrenner blir renset. I vassdrag med stor vannføring kan det føre til erosjon av jordmasser ved foten av skråninger, og mindre utglidninger.

SKADET HUS: Bildet viser huset som ble skadet av jordskred på Tveit i Vest-Agder. Du ser at bjelkene fra verandaen i andre etasje er skjeve som følge av jordskredet. Foto: Jens Holm , Stringerfoto

Folk som skal på høstferie, bes kjøre forsiktig, særlig i fjellet. Overvann kan by på problemer.

Flomtiltak

Agder Energi har iverksatt tiltak for å begrense flomskader i vassdragene i Agder, melder Agderposten. Det er fare for at jorder kan oversvømmes, og at båter, brygger og andre gjenstander kan bli tatt av flomvannet.

– Publikum oppfordres til å sikre flomutsatte gjenstander, heter det på energiselskapets nettside.

– Dammer og magasiner brukes aktivt for å begrense skadeomfanget. Forhåndstappingen gjør at vi står bedre rustet til å håndtere flommen.

Det vil ta noe tid før flommen merkes nedover vassdragene, og vannføringen forventes å være høy de neste dagene og ut i neste uke. Det gjelder i hovedsak de sørlige delene av de store vassdragene.

I Rogaland og Telemark er farenivået på oransje nivå når det gjelder flom.