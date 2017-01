Brrr! Gjør deg klar for et langt kuldedøgn

Kong Vinter gjør kort comeback. Det neste halvannet døgnet blir det kaldt. Men så kommer mildværet tilbake.

I natt var det minus 41,6 i Karasjok mens Kautokeino kunne notere seg 37 blå, ifølge tall VG har fått fra Storm Geo.

– Dette er da voldsomt?

– Nei, det er nokså normalt at det kaldeste som inntreffer i løpet av året er minus 42 på Finnmarksvidda, sier Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog hos Storm Geo.

Årsaken til at det er så kaldt nå, er at det ligger et høytrykk over Finnmark og Barentshavet i tillegg til at det er vindstille og mørketid.

– Det er ikke solinnstråling i det hele tatt slik at bakken bare taper varme. Dermed ligger denne tiden av året best an til å få lavest temperaturnivå, forklarer Hansen.

Såkalt inversjon fører til at det er kaldere på bakkenivå enn lenger opp i luftlagene.

– Når nettene er så lange blir det ekstremt kaldt nær bakken. Selv i 1000-1500 meters høyde ligger temperaturen på minus 20. Det er altså betydelig varmere der oppe enn nær bakken, sier Hansen.

Kort kulde



Men kuldas grep om Finnmark vil ikke vare så lenge.

– Det ligger noen lavtrykk vest av Island og de går i retning Svalbardområdene og nord i Norskehavet. Allerede i løpet av morgendagen skyer det til og vinden øker på fra sør og sørvest og da blir det stigende temperaturer i Finnmark, forteller Hansen.

Men selv om det blir mildere, vil vinden gjøre at det føles kaldt når det begynner å blåse nordpå sent torsdag.

Minus 51, 4 grader lyder den offisielle kulderekorden fra Norges kaldeste sted, Karasjok, som ble satt i 1886.

– Fredag blir det definitivt varmere. Det blir faktisk plussgrader i kystområdene mens det på Finnmarksvidda blir fem til ti minusgrader, sier Hansen.

Kaldt også på Østlandet

Men det blir ikke kaldt bare langt nord i kongeriket. Også på Østlandet vil temperaturen krype nedover.

– Her blir det betydelig kaldere, særlig fra i kveld og natt. I morgen tidlig tror jeg nok at det en del plasser lengst nord på Østlandet kan komme ned i 25 minus slik som i Tynset og Røros-området, sier Hansen.

– Hva med Oslo?

– Der kan det komme ned i 10 minus, muligens, mener meteorologen.

Men det betyr ikke så mye for skiføret, med mindre man satser på kunstig snø.

– Gardermoen melder om noen fnugg i luften. Det er et lite, svakt nedbørsområde over Østlandet, men det blir ikke skiføre. Det kan bli noen fnugg, men det er ikke snakk om mye, forteller Roar Inge Hansen.

I løpet av kvelden onsdag blir det oppklaring på Østlandet og med klarværet kommer kulda.

– Torsdag blir kald og fin, men fredag skyer det til. Om ettermiddagen kan det nok komme lite grann snø på Østlandet, men da er det såpass mildt at det nesten blir regn, sier Hansen.

– Så vi snakker om et drøyt døgn med kulde?

–Ja, fra og med i kveld og til fredag morgen - kanskje halvannet døgn med kulde. Det kommer mildere luft litt tidligere lenger nord enn på Østlandet, oppsummerer Storm Geo meteorologen.

