Blir dette årets siste sommerhelg?

Sol til de fleste, regnfulle netter og uvanlig høy september-temperatur er helgens spådom.

På toppen av St. Hanshaugen i Oslo sitter Vegard i bar overkropp og nyter fredagens siste solstråler. For ham gjør det fint lite at den spådde sommerhelgen ser ut til å bli den siste i rekken.

– Det er kanskje greit at det snart er over. Det har vært en utrolig fin sommer, og man kan ikke være misfornøyd. Jeg er egentlig på jobb ennå, sier han med et smil.



Sol til de fleste, regn om nettene og uvanlig høye temperaturer for sesongen. Slik oppsummerer Marit Helene Jensen ved Meteorologisk Institutt helgens værvarsel .

– Det blir i det hele tatt mye fint vær for mange, med temperaturer litt under 20 grader i deler av landet, sier hun.

En annen som har kommet seg ut i finværet er Åsmund Klem (21). Studenten har byttet ut lesesalene ved UiO med grønt gress og solstråler.

– Jeg liker å ha fire årstider. Det har vært varmt i det siste, men jeg merker at det begynner å bli kjøligere dager og litt røde blader på trærne. Jeg liker ikke å være for mye inne, så jeg prøver å studere ute. Jeg orker ikke tenke på de studentene som sitter inne fra morgen til kveld i slikt vær.

SOLFYLT STUDIEPLASS: Åsmund Klem (21) studerer i solen. Kommende helg er spådd til å bli siste skikkelige sommerhelg. Foto: Fredrik Solstad , VG

Lite vind, særlig på Sørlandet, gjør at temperaturene vil kjennes varmere på kroppen denne helgen.

– Slett ingen dårlig helg, konkluderer Jensen, og går løs på de mer lokale prognosene:

Høytrykk mot nord



Mange innbyggere helt nord i landet vil oppleve lokal morgentåke lørdag, før været tar seg opp utover helgen.

– I Finnmark og Troms får de glede av høytrykket som den siste tiden har vært i sør. Det blir lange perioder med sol, og på søndag kan gradestokken vise opp mot 15 grader, sier Jensen.

I Nordland ligger det an til å komme nedbør både lørdag og søndag, med noe penere vær mot slutten av helgen. Temperaturene vil trolig ligge mellom 11 og 13 grader på det varmeste, spår Jensen og hennes kolleger.

Også i Trøndelag kan regnbygene komme til å holde seg gjennom hele lørdagen, men det ser ikke ut til å bli noen kalddusj, med temperaturer opp mot 19 grader. Utover søndag vil også solen titte frem.

Sommerens siste vers



Regn blir det også på Vestlandet tidlig lørdag, før gråværet gradvis sklir over i solskinn og opphold utover helgen. Meterologene spår 15-16 grader under regnbygene lørdag, men antar at også vestlendingene vil få varmere temperaturer søndag.

På Sørlandet begynner helgen med regn natt til lørdag, før sola står opp og sprer om seg med varme. Lite vind og temperaturer omkring 18 grader gjør Sør-Norge til en hyggelig plass denne helgen.

Østlandet slipper heller ikke unna nedbørsskyene natt til lørdag, men også der byttes regn ut med sol tidlig på dagen. De sommerlige temperaturene synger på siste verset, men med mellom 15 og 18 grader i midten av september, er det nok få som klager.