Bilfører overrasket av ras i Luster

En bilfører var bare minutter fra å bli tatt av ras i Sogn og Fjordane.

Per Ove Walaker kom kjørende like etter at raset hadde gått. Der fikk han se en bil som sto delvis oppe i raset og en noe fortumlet sjåfør.

– Det har regnet masse i området, og jeg så det var mye jord og dritt i havet, så jeg hadde mistanker om at det hadde gått et ras, forteller han til VG.

Det viste seg at mistankene stemte, for fredag gikk et steinras mellom Skjolden og Urnes i Luster kommune.



En mann var kun minutter unna å bli tatt av raset.

– Det var fryktelig nære på, sier Walaker til VG.

Per Ove Walaker anslår at raset var rundt 20 til 30 meter bredt og 6 til 7 meter høyt. Han forteller at bilføreren fikk øye på raset for sent, og at han derfor sklei rett inn i det.

NRK Sogn og Fjordane, som først omtalte saken, har snakket med sjåføren som nesten ble tatt av raset.

– Jeg ble sjokkert, og det var en skremmende opplevelse. Hadde jeg kommet noen minutter før ville jeg ha havnet midt i det, sier mannen som kjørte i raset til kanalen mens en bergingsbil er i ferd med å dra bilen ut av raset.

Per Ove Walaker forteller til VG at mannen nesten ble truffet to ganger av raset, ettersom han nettopp hadde kjørt forbi den andre veien.

Han sier at han selv ble skremt av hendelsen, men er glad for at både han og sjåføren av bilen kom ut av det hele i god behold.

– Det er et skummelt område, men det er sånn det er på Vestlandet, legger han til.