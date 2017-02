Barnehage kjøpte snøkanon for å fikse vinteren selv

VORMSUND (VG) Lei av dårlige vintre og snøen som aldri kom, gikk den private barnehagen i Vormsund til innkjøp av egen snøkanon.

Nå kan ungene ake og gå på ski inne i barnehagen, utenfor gjerdet er det nemlig altfor lite av det hvite pudderet.

Det var avisen Raumnes som først skrev om den kreative løsningen på snøfattige vintre.

– Vi har funnet på dette selv. Det har noe med at unger har behov for å leke og være ute i snøen – ake og gå på ski. Og når vintrene er så dårlige, må vi finne et alternativ, sier daglig leder i Vormsund barnehage, Jorunn Rolfsen, til VG.

– Unna vei!

Og ungene vet å sette pris på tiltaket.

– Her kommer jeg! Unna vei! Hele gata flytte seg! ljomer det fra toppen av bakken før barna setter utfor med ski på bena.

Innsatsviljen og balansen var det ingenting å si på da VG besøkte barnehagen onsdag. På toppen av bakken durte og gikk snøkanonen mens ungene akte og gikk på ski.

– Den er kul og fin fordi den kan lage snø over hele barnehagen. Jeg elsker å gå på ski! forteller Emma Hansen Skovereng (6).

Hun og kusinen Sofie Skovereng (5) er tydelig veldig fornøyde med barnehagens innkjøp.

– Vi har kjøpt utstyr for 15.000 kroner, forteller Rolfsen.

For det holdt ikke å bare kjøpe en snøkanon. En kompressor måtte også til. Pengene har hun tatt fra barnehagens vanlige budsjett. Og ved hjelp av litt omdisponeringer gikk det greit.

Snøkanonen ble kjøpt i fjor, men da var det for mildt til at de kunne bruke den.

Januar er utropt til å være den mest snøfattige i Sør-Norge siden 50-tallet.

Lager løype

Barnehagen pleier å lage skiløype inne på området, og det har de tenkt å gjøre nå også bare snøkanonen får produsert nok av det hvite «gullet».

– De er flinke til å gå på ski når det er snø å gå på. Det gir mestringsfølelse og nå er det veldig stas med ski, forteller Kristin Randen, barnehagelærer ved avdeling Bragehjerte mens ungene fyker forbi henne.

Og her kan de bestemme akkurat hva de vil gjøre og når.

– Plutselig tar de av seg skiene og aker litt. De bytter på, sier Randen.

De siste vintrene har snømangel ført til at barnehagens uteområde har vært veldig isete, men når snøkanonen legger et hvitt teppe over, er det mye lettere å leke ute.

– Barna synes det er kjempegøy! De leker i snøen og det er akkurat det vi vil at de skal oppleve, avslutter Rolfsen.