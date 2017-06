Akutt oversvømmelse på Kvål - Rune (49) fikk kloakken til naboene inn i kjellerstua

Kraftig regnvær søndag kveld førte til akutt oversvømmelse på Kvål i Melhus i Sør-Trøndelag. I løpet av fem minutter var kjelleren til Rune Svorkås fullstendig oversvømt av kloakk fra hele bygda.

Rune og hans 19 år gamle sønn Kristoffer satt i kjellerstua og så på film da det begynte å småregne søndag kveld. Så kom det to tordenbrak. Familien har to hunder, og for å gjøre det hele mindre skremmende for dem hentet Rune de ned i kjelleren hvor lyden fra tordenværet er lavere.

Da det kom et nytt brak ble den ene hunden likevel så skremt at den tisset på gulvet. 19-åringen i huset gikk til toalettet for å hente papir til å tørke det opp.

– DET BOBLER FRA DASSEN: Det var 19-åringen i huset, Kristoffer Svorkås, som oppdaget at kloakken flommet over. Foto: Privat

– Da ropte han «pappa, pappa! Det bobler fra dassen!», forteller Rune.

Familien kastet seg rundt og prøvde å berge datamaskiner og andre ting som stod på gulvet i kjellerstua, men det hele gikk voldsomt fort. Etter omtrent fem minutter var kjelleren oversvømt med kloakk.

– Det var ikke noe trivelig å se «mannskiten» til naboen flyte opp av doen og inn i kjelleren, sier 49-åringen som på det tidspunktet ikke visste om han skulle le eller grine.

KOM BRÅTT PÅ: Svorkås prøvde å berge så mye som mulig da vannet begynte å strømme inn i kjelleren, men mye gikk tapt. Foto: PRIVAT

Totalskadet

Etter kloakken begynte å fosse som en fontene opp av toalettet rant den inn i kjelleren i tre, fire timer. Utenfor huset dannet det seg en elv over gårdsplassen.

STORE SKADER: Rune Svorkås anslår skader til opp mot 500.000 kroner på eiendommen sin etter søndagens akutte oversvømmelse. Foto: PRIVAT

Til sammen ble syv hus evakuert av politiet. I tillegg evakuerte flere seg selv. Rundt klokken 4.30 natt til mandag ble området friskmeldt av geologer, og det var ifølge politiet trygt for folk å flytte hjem. De første meldingene om oversvømmelser kom til politiet klokken 22.46 søndag kveld.

Når VG snakker med Svorkås mandag formiddag er han oppgitt. Kjelleren er totalskadet, innkjørselen er ødelagt, garasjen er full av vann og kloakklukta er intens i hele huset. Svorkås anslår at verdier til 300.000 - 500.000 kroner har gått tapt, og det er ikke første gang.

For omtrent to år siden opplevde tettstedet et lignende tilfelle. Ifølge Rune var det ikke like ille den gangen, men familien fikk skader på huset til rundt 300.000 kroner.

– Det er ikke noe å gjøre med det. Når skaden først er skjedd må man bare gjøre det beste ut av det, sier 49-åringen.

Kommunen skal evaluere

Nå er eiendommen til Svorkås-familien full av mennesker som graver og prøver å rydde opp etter gårsdagens dramatiske hendelse.

ØDELAGT INNKJØRSEL: Det tok ikke lang tid før det hadde dannet seg en elv over gårdsplassen til familien Svorkås. Foto: PRIVAT

Harald Eidsmo bor også i området. Han ble ikke like kraftig rammet som Svorkås, men forteller om store skader på eiendommen.

– Innkjørselen vår ble til en stor grøft på to ganger to meter, forteller han til VG.

Han legger til at det for hans del løste seg ganske fort, og at veien så å si var på plass igjen allerede klokken tre natt til mandag.

Melhus kommune opprettet umiddelbart krisestab da politiet varslet dem om oversvømmelsen. Rådmann Katrine Lereggen forteller om en utfordrende natt til VG tidlig mandag morgen.

– Vi vil ta en runde på det som har skjedd for å finne ut hva vi kan gjøre for å hindre at dette skjer igjen, sier hun.