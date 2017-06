Akutt oversvømmelse i Kvål: Mer enn 40 evakuert

Politiet har evakuert syv hus i Kvål i Sør-Trøndelag, og flere har evakuert seg selv.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange som er evakuert på nåværende tidspunkt. Vi har brukt ressursene på å være i området og få bekreftet at husene er tomme, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund til VG natt til mandag.

Et kraftig regnvær førte søndag kveld til akutt oversvømmelse i Kvål i Melhus kommune. Et hus har fått slått inn vinduene i sokkeletasjene på grunn av de voldsomme vannmassene, og et annet hus er helt vasket ut.

– Fleder steder anses som utrygge. Det er snakk om et leireområde, så når det kommer så mye regn, er det mange som blir engstelige, sier Aaslund.

Mandag morgen skriver imidlertid politiet på Twitter at vannet er i ferd med å trekke seg tilbake. «Evakuert område er av geologer friskmeldt», skriver politiet.

Politiets innsatsleder på stedet opplyser til Adresseavisen at det er snakk om mellom 40 og 50 personer som har blitt evakuert.

Melhus kommune har kalt ut flere mannskaper og sendt en geolog til stedet. Det er også opprettet et mottakssenter for de evakuerte på en barnehage i Kvål sentrum, ifølge Adresseavisen.

Vegvesenet undersøker om alt vannet vasker vekk fundamentet under veier i et større område, ifølge NTB. Fylkesvei 695 på strekningen mellom Stenset og Kvål, er åpen igjen etter å ha vært stengt gjennom natten.

De første meldingene om oversvømmelser kom til politiet klokken 22.46 søndag kveld.