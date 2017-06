Akutt oversvømmelse i Kvål: Mer enn 40 ble evakuert

Politiet evakuerte syv hus i Kvål i Sør-Trøndelag etter kraftig regnvær og oversvømmelse. I tillegg evakuerte flere seg selv.

Natt til mandag har tre geologer undersøkt stedet, og mandag morgen er området friskmeldt, opplyser politiet til VG.

– Folk får nå flytte tilbake til husene sine, men det er nok mange som vil oppdage mye vann i kjellerne sine, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund tidlig mandag morgen.

Et kraftig regnvær førte søndag kveld til akutt oversvømmelse i Kvål i Melhus kommune. Et hus har fått slått inn vinduene i sokkeletasjene på grunn av de voldsomme vannmassene, og et annet hus er helt vasket ut.

Det er geologer fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges geologiske undersøkelse og Vegtrafikksentralen som har undersøkt området. De har også sjekket veiene på stedet, og sier at det nå er trygt å komme tilbake.

Mandag morgen har ikke politiet oversikt over hvor mye som er ødelagt av oversvømmelsen, men Aaslund sier at ødeleggelsene trolig er store. Gjennom natten hadde politiet ressurser på stedet for å få oversikt og bekrefte at husene var tomme.

Flere av stedene ble ansett som utrygge.

– Det er snakk om et leireområde, så når det kommer så mye regn, er det mange som blir engstelige, sier Aaslund.

Politiets innsatsleder på stedet opplyser til Adresseavisen at det er snakk om mellom 40 og 50 personer som ble evakuert.

Melhus kommune kalte ut flere mannskaper og sendte flere geologer til stedet. Det ble også opprettet et mottakssenter for de evakuerte på en barnehage i Kvål sentrum, ifølge Adresseavisen.

Vegvesenet undersøker om alt vannet vasker vekk fundamentet under veier i et større område, ifølge NTB. Fylkesvei 695 på strekningen mellom Stenset og Kvål, er åpen igjen etter å ha vært stengt gjennom natten.

De første meldingene om oversvømmelser kom til politiet klokken 22.46 søndag kveld.