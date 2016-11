Advarer mot tøffe uværsdøgn

Vær glad om du ikke bor i området fra Sunnfjord til Nord-Trøndelag denne helgen. Her må folk stålsette seg for to tøffe uværsdøgn.

– Det regnet vi har nå torsdag og natt til fredag, er bare en forsmak, sier meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo.

I løpet av fredagen setter et lavtrykk fra vest opp kraftig vestlig vind – som legger ned mye regn:

Mildvær, regn og storm



– Det starter ganske mildt, fra 8–9 grader og opp mot 10 grader på kysten, slik at nedbøren vil falle som regn også høyt til fjells. Dette er grunnen til at Norges vassdrags- og energidirektorat har gått ut med varsel om økt fare for flom: Det ligger en del snø allerede i høyden, og denne vil kunne smelte med det milde regnet, og øke flomfaren og også faren for jordskred, forklarer Hansen.

I løpet av fredagen vil det også blåse sterk kuling og opp til liten storm i området.

Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Lavtrykket vil også kunne gi storm på alle fjellovergangene i Sør-Norge, i alle fall lørdag. Det vil også kunne blåse storm så langt sør som på Haukeli, advarer han.

Store snømengder



Lavtrykket stanser litt opp på sin ferd østover, slik at det også lørdag vil gi store nedbørsmengder, Hansen mener at enkelte steder kan få så mye som hundre millimeter nedbør på 24 timer.

Men lørdag vil vinden dreie mer nordlig.

– Jeg vurderer det slik at vi også lørdag kan få vind av storms styrke når den dreier mot nord midt på lørdagen. I løpet av lørdagen vil temperaturen også synke, slik at det som falt som regn, vil falle som snø – kanskje helt ned til 3–400 meters høyde. Det vil kunne gi store problemer på veiene. Og i høyden – i indre strøk – ser jeg ikke bort fra at vi kan få en meter med snø, sier han.

Storm i fjellet



Østlandet vil merke den sterke vinden fredag og lordag, men vil neppe få en dråpe

TØFF HELG: Slik ser uværet natt til lørdag på Meteorologisk institutts værmodell AROME. Grafikk: Met.no

nedbør som følge av uværet.

– Men det kan se ut som skifolk i Troms kan se enden på en lang barmarkshøst, sier meteorolog Hansen.

Ifølge avisen Nordlys skal det ikke ha vært så bart i terrenget mot slutten av november siden høsten 1944, til fortvilelse for skifolket.

– Alt tyder på at vi får nordvestlig vind og garantert snøfall i helgen, så denne denne barmarkshøsten tar slutt, sier StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen.