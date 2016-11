Advarer mot glatte veier på Sør-Østlandet

Meteorologisk Institutt har sendt ut OBS-varsel om glatter veier for Buskerud, Oppland og Hedmark. Politiet advarer folk mot «umulige kjøreforhold».

Ifølge OBS-varselet er det underkjølt regn som har ført til svært glatte veier i de nordlige delene av Sør-Østlandet. Det er også fare for underkjølt regn i samme område tirsdag morgen.

Politiet ber folk derfor om å være forsiktige på veiene og betegner kjøreforholdene i deler av Telemark som «helt umulige» på grunn av glatt føre.

Mandag ettermiddag måtte politiet rykket ut til to utforkjøringer, den ene i Tinn og den andre i Bø.

Veitrafikksentralen opplyser også at de er ute med all mannskap i Sør-Øst for å strø og salte.

– Folk må være forsiktige – saltingen og strøingen kan ha en midlertidig virkning på grunn av nedbøren som kan skylle det bort. Vi opplever at forholdene er mest utfordrende i indre deler av Oppland og Hedmark, sier trafikkoperatør Jeanette Andresen ved Vegtrafikksentralen Sør.

Veitrafikksentralen i Øst advarer også mot det samme:

– Det er verst i midtre deler av Telemark, og midtre og øvre deler av Buskerud, sier trafikkoperatør Tove Wåsjø hos Vegtrafikksentralen Øst.

– Problemet er mildværet. Snøen som har ligget begynner å gå i oppløsning. Da blir det glient og ekkelt å kjøre. Dette gjelder spesielt sideveiene, men på hovedveiene går det bra, opplyser hun.