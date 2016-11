Advarer mot glatte veier: Over 30 utforkjøringer på få timer

Over hele landet meldes det om såpeglatte veier og vanskelige kjøreforhold.

«Bil snurret på glatta – ingen personskade. Fører mann 20 – mindre skade på bil etter kontakt med autovern», skriver politiet i Agder.

Slike meldinger har tikket inn med få minutters mellomrom gjennom hele natten på politidistriktenes Twitter-feed. I løpet av noen få timer natt til søndag kjørte over 30 biler av veien.

Heldigvis er det ikke meldt om alvorlige skader i forbindelse med utforkjøringene, men en del personer er kjørt til sykehus eller legevakt med mindre skader.

Spesielt i Akershus, Telemark og Agder har det vært flere hendelser i løpet av natten. Samtidig advarer Vegtrafikksentralen også om glatte veier i Østfold, Hedmark og Oppland.

– Bil i fjellvegg, ved Nessetveien på Vinterbro. Ikke meldt om personskade. Større materielle skader. Var såpeglatt på stedet, skriver politiet i Follo i en av mange meldinger om trafikkulykker i distriktet i løpet av natten.

Politiet i Telemark skrev like over midnatt at Vegvesenet hadde senket farten på E18 og at strøbiler var sendt ut. Bakgrunnen var en utforkjøring:

Rundt klokken 01 meldte politiet i Vestoppland om en front-mot-front-kollisjon i Steinsjå i Gjøvik. Tre personer satt i bilene og ble alle kjørt til legevakt for sjekk, men skal ikke ha fått alvorlige skader. Veibanen på stedet skal ha vært meget glatt.