9000 uten strøm i Agder

Det har snødd tungt i Aust-Agder i helgen og over 9000 mennesker er uten strøm søndag formiddag. – Noen har ventet på strøm i et helt døgn.

I Risør kommune har 400 strømkunder vært uten strøm siden lørdag formiddag. I resten av kommunen har kunder vært uten strøm siden i natt.

– Risør har høy prioritet i feilrettingsarbeidet. Årsaken til at kundene har vært så lenge uten strøm der er at det har vært fem omfattende feil på den linjen. Da det også har oppstått feil på reservelinjene har vi ikke kunne forsyne kundene med strøm via alternative linjer. I tillegg er vær og vind en utfordring der, det rapporteres om at det har kommet en meter snø siden i går, sier Hanne Liv Refsnes, pressekontakt i Agder Energi.

Mye tung snø og sterk vind på Sørlandet har gjort sitt til at hele strømnettet har vært nede i store deler av Aust-Agder lørdag kveld og søndag.

Her ser du kartet over hvor det ikke er strøm på Sørlandet.

Hele natt til søndag jobbet 60 mann på spreng ute i felt for å søke feil og koble om strømmen. Foruten teknikere ble det innkalt linjeryddere fra et tømmerhuggerfirma for å komme frem i terrenget. Det er også bestilt helikopter som skal befare linjene utover dagen. Det er mer effektivt enn at mannskap tar seg inn i skogen manuelt.

– Verst er det i Aust-Agder hvor snøtunge trær ha falt over linjen og det er tung fremkommelighet. Det er meldt om en meter snø på Vegårdshei i natt, forteller Refsnes.

Kommunene som er rammet av strømbrudd er kommunene: Kristiansand, Marnardal, Iveland, Evje og Hornes, Åseral, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Froland, Arendal, Åmli, Tvedestrand og Risør.