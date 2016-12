40 nødnettstasjoner sviktet under «Urd»

På det meste var 40 nødnettstasjoner nede under ekstremværet «Urd».

Nødnettet for politi, ambulanse og brannvesenet var nede ved 40 ulike basestasjoner under ekstremværet «Urd», skriver NRK.

Til tross for dette mener pressevakt Kristine Utheim i Direktoratet for nødkommunikasjon at de er fornøyd med hvordan nettet klarte seg under stormen.

– Det har ikke vært meldt noen uheldige Utfall i forbindelse med «Urd». Vi er fornøyd med hvordan det har klart seg gjennom stormen. Vi har ikke fått noen meldinger om skader på nødnettutstyr eller brukerproblemer, sier Utheim til VG.

Hun bekrefter at på det meste var 40 av rundt 2000 basestasjoner nede under uværet. Hovedårsaken til dette skal ha vært bortfall av strøm.

Trolig tom for reservestrøm



Utheim forteller at nødnettet har minimum åtte timers reservestrøm. Enkelte stasjoner har 48 og 20 timer med reservestrøm. Hun mener det er sannsynlig at enkelte basestasjoner gikk ned, var at strømmen var borte lengre enn reservestrømmen varte.

– Vi har også iverksatt tiltak for at reservestrømmen skal vare så lenge som mulig, sier Utheim.

– Var det områder som ikke hadde dekning på grunn av stormen?

– I noen områder vil det være overlappende dekning, mens i andre områder vil det ikke være det. Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra nødetater om problemer som følge av at dekningen er borte.

– Er det ikke problematisk at områder kan ha vært uten dekning?

– Vi har ikke fått noen meldinger på at det har vært problemer som følge av bortfall av nødnett, sier pressevakten.