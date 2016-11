40 centimeter nysnø - og snøen blir liggende

Nattens nedbørsmengder har gitt bra skiføre mange steder. Aller best i Gausdal i Oppland, der det ligger 40 centimeter snø på bakken.

Geilo er på andreplass med 39 centimeter.

– Det har lavet ned over hele Østlandet og indre deler av Sørlandet i natt. Det meste av Oppland og Hedmark ligger hvitt, sier statsmeteorolog John Smits.

DEN FØRSTE AKETUREN: Alfred (1) var ute på sin aller første aketur i Gausdal i formiddag. Foto: Ivar Grøtta Grav

– Her er det full julestemning og postkortmotiver overalt, sier VGTV-reporter Ivar Grøtta Grav, som er på besøk hos svigerforeldrene i Gausdal.

– Barna har tatt frem akebrettene, og svigerfar er allerede ute på skitur. Traktorene kjører skytteltrafikk i veiene rundt her for å få unna all snøen, sier Grøtta Grav.

Mer nedbør og kaldere



Nedbøren vil fortsette mange steder utover dagen i dag, men i Oslo og i fjordnære strøk blir det meste av nedbøren til sørpe.

– I morgen blir det oppholdsvær, men da blir det også kaldere, slik at de som nå har fått bra med snø vil beholde den, sier John Smits.

Også på Sørlandet har det vært mye nedbør, men ut mot kysten har det kommet som regn.

REKORD: Snøen har lavet ned i Gausdal i hele natt. Slik så det ut i Follebu i formiddag. Foto: Ivar Grøtta Grav

– Ved Grimstad kom det for eksempel 59 mm regn fra klokken 19 i går kveld til 07 i dag. Temperaturen vil falle utover ettermiddagen og kvelden i dag, så mange steder vil regnet gå over til snø. Det er altså all grunn til å sørge for vinterdekk, sier meteorologen.

Fratatt førerkortet



Flere bilister på Østlandet som kjørte med sommerdekk i natt eller i morges mistet førerkortet fordi de kjørte med sommerdekk. På Romerike er det nulltoleranse:

– Kjører folk på sommerdekk i dag så tar vi førerkortet, sier operasjonsleder ved Romerike politidistrikt Per Stenslet.

HVITT: Snørike omgivelser i Gausdal i dag. Foto: Ivar Grøtta Grav

Det er meldt om en del trafikkulykker natt til lørdag og i morgentimene.

En brøytebil skled i natt inn i en annen bil og videre inn i en garasje i Lommedalen. Da sjåføren i brøytebilen forsøkte å rygge ut, sklei han inn i ytterligere to biler.

– Den ene bilen har fått en knust bakrute og de andre har fått mindre skader. Det gikk verst utover garasjen, som har fått større skader på konstruksjonen. Det er opprettet en anmeldelse av forholdet, sier operasjonsleder Åste Tanem til VG.

Jobber på spreng



VG er med bilberger Asle Rustand i Viking redningstjeneste på jobb. Han ble kalt ut for å jobbe klokken 2 i natt og har en lang arbeidsdag i vente.

– Det er ikke vanlig, men så er det heller ikke vanlig at det første snøfallet er opp mot en halv meter heller. Da må alle trå til så vi får folk trygt hjem, sier Rustand.

Han har vært ute på cirka 20 oppdrag, men ingen med personskade.