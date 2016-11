2700 fortsatt strømløse i iskalde Aust-Agder - ned mot 20 minus

Mandag morgen var over 2.700 husstander fortsatt strømløse på Sørlandet. I Vegårshei har flere enn vanlig overnattet på sykehjemmet.

Klokken 8 mandag morgen var 2.711 husstander fortsatt uten strøm i Aust-Agder.

– Nye feil oppstår, fordi nye, store trær faller over linjene og forårsaker strømbrudd. Målet vårt er at alle får strømmen tilbake i løpet av dagen, sier direktør for samfunnskontakt Unni Farestveit i Agder Energi til VG.

Her kan du se hvor det er strømstans i Agder-fylkene.

Ordfører Kirsten Helen Myren i Vegårshei kommune i Aust-Agder sier til VG mandag morgen at det er mellom 7 og 10 minusgrader i bygda. Det er enda kaldere og ned mot 20 minus andre steder i fylket, ifølge Farestveit i energiselskapet.

Noen overnattet på sykehjemmet



– Vi har oppsøkt eldre og pleietrengende som har mistet strømmen. Også trygghetsalarmer og mobilnettet forsvant med strømmen. Fem husstander takket ja til å overnatte på sykehjemmet sist natt, sier ordfører Myren til VG.

Hun sier de fleste klarer seg bra i kulda, og er vant til å fyre med ved.

Sammen med resten av kriseledelsen i kommunen hadde hun søndag flere møter for å få kontroll på situasjonen. Kommunens folk reiste også ut med vedsekker.

FORAN OMSORGSSENTERET: Ordfører Kirsten Helen Myren i Vegårshei - avbildet foran omsorgssenteret i kommunen, der flere overnattet på grunn av strømstans og kulde i natt. Foto: , Privat

Det er også løpende dialog med Fylkesmannen, politiet og andre i beredskapsapparatet, ifølge ordføreren.

Langvarig



Agder-fylkene har vært rammet av strømbrudd siden lørdag formiddag. Årsaken er det store snøfallet. Søndag morgen var drøyt 9.000 husstander uten strøm.

Mange fikk tilbake strømmen i løpet av søndagen. De hardest rammede kommunene var Vegårshei, Kristiansand, Iveland, Birkenes, Åmli, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad.

Feilretting

100 nye mann er mandag morgen sendt ut for å fortsette med feilretting, opplyser Farestveit til VG.

Også to helikoptre blir satt inn i feilrettingsarbeidet på morgenen.

– Kunne strømstansene ha vært unngått med bedre trerydding langs linjene?

– Det er til dels veldig store gran- og furutrær trær som har falt over linjene. Vi har fulgt forskriften og ryddet slik det kreves, svarer Farestveit.

Hun kan rapportere om temperaturer helt ned til 20 minusgrader i området fra Grimstad og inn i landet til Vegårshei - som delvis fortsatt er rammet av strømbrudd.

Også i Telemark og Vestfold har mange vært rammet av strømbrudd. 956 husstander var uten strøm mandag morgen, ifølge Skagerak Energi.

Mobildekning

I Lardal i Vestfold ble kommunens bofellesskap for eldre evakuert søndag.

– Noen beboere ble hentet av pårørende, og noen ble innkvartert på sykehjemmet, men det var også noen som ønsket å bli i leiligheten, sier ordfører Knut Olav Omholt til NRK.

I flere kommuner forsvant mobildekningen i perioder. I Lardal måtte ansatte i hjemmesykepleien utstyres med sikringsradioer.

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser i Vestfold sier helgas situasjon må følges opp.

– En ting er at strømmen faller ut, men på et tidspunkt så det også ut til at vi skulle miste vannet, i tillegg har mobildekningen vært svært ustabil i helgen, sier han til NRK.