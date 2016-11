2700 fortsatt strømløse i Agder

Mandag morgen var over 2.700 husstander fortsatt strømløse på Sørlandet. I Vegårshei har flere enn vanlig overnattet på sykehjemmet.

– Klokken 6 registrerte vi at det er 2.711 som fortsatt er uten strøm i Agder. Det vi ser er at nye feil oppstår, fordi nye trær faller over linjene og forårsaker strømbrudd, sier direktør for samfunnskontakt Unni Farestveit i Agder Energi til NRK.

Her kan du se hvor det er strømstans i Agder-fylkene.

Ordfører Kirsten Helen Myren i Vegårshei kommune i Aust-Agder sier til VG mandag morgen at det er mellom 7 og 10 minusgrader i bygda.

Noen overnattet på sykehjemmet



– Vi har oppsøkt eldre og pleietrengende som har mistet strømmen. Også trygghetsalarmer og mobilnettet forsvant med strømmen. Fem husstander takket ja til å overnatte på sykehjemmet sist natt, sier Myren til VG.

Hun sier de fleste klarer seg bra i kulda, og er vant til å fyre med ved.

Sammen med resten av kriseledelsen i kommunen hadde hun søndag flere møter for å få kontroll på situasjonen. Kommunens folk har reist ut med vedsekker. Det er løpende dialog med Fylkesmannen, politiet og andre i beredskapsapparatet, ifølge ordføreren.

Langvarig



Agder-fylkene har vært rammet av strømbrudd siden lørdag formiddag. Årsaken er det store snøfallet. Søndag morgen var drøyt 9.000 husstander uten strøm.

Mange fikk tilbake strømmen i løpet av søndagen. De hardest rammede kommunene er Vegårshei, Kristiansand, Iveland, Birkenes, Åmli, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad.

Feilretting

– Flere av dem som har vært på jobb gjennom natta, går nå hjem, og så stiller vi med 100 nye mann som kommer på jobb og skal ut og fortsette med feilretting, sier Farestveit.

Også to helikoptre blir satt inn i feilrettingsarbeidet på morgenen.

Også i Telemark og Vestfold har mange vært rammet av strømbrudd. 956 husstander var uten strøm mandag morgen, ifølge Skagerak Energi.

Mobildekning

I Lardal i Vestfold ble kommunens bofellesskap for eldre evakuert søndag.

– Noen beboere ble hentet av pårørende, og noen ble innkvartert på sykehjemmet, men det var også noen som ønsket å bli i leiligheten, sier ordfører Knut Olav Omholt til NRK.

I flere kommuner forsvant mobildekningen i perioder. I Lardal måtte ansatte i hjemmesykepleien utstyres med sikringsradioer.

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser i Vestfold sier helgas situasjon må følges opp.

– En ting er at strømmen faller ut, men på et tidspunkt så det også ut til at vi skulle miste vannet, i tillegg har mobildekningen vært svært ustabil i helgen, sier han til NRK.