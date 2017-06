19 grader i vannet: Full sommer i Sør-Norge

STORØYODDEN (VG) Mens Sør- og Østlandet har fått en ordentlig sommerhelg, blir det regnvær fra Stavanger til Nordkapp.

– Bade!

Beskjeden fra 18 måneder gamle Emil Eriksen er ikke til å misforstå.

Den vesle gutten er en av mange som har lagt lørdagen til vannkanten på Storøyodden i Bærum.

Det er Emils første bad i år, og heller ikke det er han alene om.

For i vannet viser gradestokken plutselig 19 grader, mens det i luften er blitt 24, ifølge Yr. Og slik er det stort sett over hele Sør- og Østlandet.

– Temperaturene ligger mellom 20 og 25 grader i øst og sørover til og med Aust-Agder. Der det er sol, er det også relativt varme luftmasser, så du skal nok ikke se vekk fra at mange tar årets første bad i dag, sier vakthavende meteorolog Stig-Arild Fagerli i Storm.

Finværet forblir

Kommer du deg ikke ut i dag, får du dessuten en ny mulighet allerede i morgen.

– Det blir varmt og godt også på søndag, egentlig i hele Sør- og Østlandet. Først på mandag blir det litt kaldere luft, men også da ser det ut til å bli opphold og pent, sier Fagerli.

Han får støtte fra vakthavende meteorolog Håvard Torseth ved Meteorologisk institutt, som kårer Oslo til helgens værvinner.

– Temperaturene ligger omkring 21 og 22 grader i Vestfold og Østfold, mens Oslo har fått de aller varmeste temperaturene så langt. Det ser ut til å forbli uendret søndag.

Grått og vått langs kysten

Ellers i landet vil været preges av et stort lavtrykk på vei inn fra Island, forteller Torseth. Trolig vil hele Vest- og Nord-Norge få merke regnet, kanskje med unntak av Øst-Finnmark.

– I dag er det stort sett Nordland som har regn, men så er det et nedbørsområde på vei inn mot Vestlandet. Det blir regn fra Stavanger i sør til Nordkapp i nord, sier Torseth.

Og verst blir det på Helgeland:

– Der kan det nok bli mer enn 30 millimeter nedbør flere dager på rad fremover.

– På Nordvestlandet blir det dessuten en del vind, men det er de ikke alene om. Kysten av Møre og Romsdal får sørvestlig liten til stiv kuling, sier Torseth.

Også på Sørlandet kan vinden komme til å legge en demper på sommerstemningen søndag.

– I perioder blir det liten kuling på kysten av Aust-Agder i hvert fall.

Typisk fenomen

At skillet mellom øst og vest er så stort som denne helgen, er det enkle forklaringer på, forteller Fagerli i Storm.

– Det er et lavtrykk som ligger og Island i dag og over Norskehavet i morgen. Samtidig ligger det høytrykket over Storbritannia ganske i ro. Da blir det vestavind, som forklarer den store forskjellen øst og vest for fjellene i Sør-Norge.