En mann barrikaderte seg i et rom og skal ha truet med sprengstoff. Politiet har nå kontroll på mistenkt gjerningsperson.

Væpnet politi rykket like før klokken 12 tirsdag ut til Industriveien i Mysen.

Bygget er evakuert og et større område er sprettet av.

– Det er en person som har truet med sprengstoff på sin hjemmeadresse, sier innsatsleder Per Olav Tjore til VGs frilanser på stedet.

Klokken 14.26 opplyser operasjonsleder Børge Løge til VG om at de har en person i varetekt, som har oppført seg «utagerende og skremmende».

– Mye tyder på at Helsevesenet blir med involvert videre i denne saken, sier Løge.

Tidligere i dag har det vært mye politibiler på stedet, og et større område ble sperret av. Også brannvesenet var på stedet.

Øst politidistrikt ber publikum om å holde avstand til det aktuelle området.

– Vi evakuerer leiligheter i et bygg i Industriveien. Mann har barrikadert seg i et rom i huset. Vi er i kontakt med mannen for å få løst situasjonen, melder politiet.

Klokken 13.30 twitrer politiet at de har kontroll på mistenkt gjerningsperson.

– Vi opprettholder evakuering til området er klarert, skriver politiet.

Ifølge VGs frilanser på stedet har politiets bombegruppe ankommet.

Folk ble tidligere tirsdag bedt om å forlate kvartalet rundt Industriveien, til skoleveien, Storgata og Bakkegata mot Smedgata.

Politiet har så langt ikke vært tilgjengelig for ytterligere kommentar i saken.