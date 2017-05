Våknet av maskert inntrenger: – Jeg kastet meg over ham

Chris Louis Storsæther (29) forteller at han våknet av lyder på verandaen. Sekunder senere ser han en mann ligge sammenkrøpet like ved sengekanten.

– Det var litt av en måte å våkne på, sier 29-åringen fra Kristiansund til VG.

Her forteller han om de dramatiske sekundene på soverommet, der han lå og sov sammen med samboeren Lisa Vendela Pedersen (24):

– Blikkene våre møttes. Han hadde uflidd hår og et bandana-skjerf foran ansiktet. Jeg var kjapp på foten og fikk kastet meg over vedkommende, sier Storsæther.

– Bar på to sakser



Ifølge 29-åringen - som var splitter naken - hadde inntrengeren to sakser i hånden.

– Jeg fikk sjekket lommene hans og der var det ikke noe annet enn en nøkkelhempe, en mobiltelefon og en lighter. Jeg fikk kastet dette bort fra ham og tok fra ham mobilen, samtidig som jeg ba samboeren min ringe politiet.

Inntrengeren slet seg deretter løs og løp ut inngangsdøren, forteller Storsæther.

– Jeg tenkte at det ikke kom til å se bra ut at jeg løp etter ham splitter naken. Så jeg ringte politiet, som fikk tak i vedkommende.

Storsæther sier at mannen hadde låst opp verandadøren via et åpent vindu.

Sa han hadde gått i feil hus



– Da jeg spurte hva han gjorde på soverommet mitt, sa han at han hadde gått i feil hus.

Storsæther var ikke den eneste i Kristiansund som fikk ubedne gjester natt til søndag.

Politiet fikk først telefon fra en kvinne i 50-årene som fortalte at hun hadde våknet av et en mann var inne i leiligheten hennes. Da politiet kom frem, hadde mannen forsvunnet.

Operasjonsleder Ole Wulvik i Møre og Romsdal politidistrikt sier til VG at kvinnen har forklart at det ble tatt penger fra lommeboken hennes, og at hun også ble frastjålet medisiner.

Ifølge politiet har mannen trolig kommet seg inn og ut av leiligheten ved å klatre opp på en veranda.

Ble pågrepet hjemme



Den mistenkte mannen ble pågrepet hjemme hos seg selv like før klokken 7 søndag morgen. Han er en god kjenning av politiet, og vil bli avhørt i løpet av søndagen.

Wulvik sier at de fornærmede må ha opplevd hendelsene som dramatiske.

– Å våkne av at fremmede er inne i leiligheten din, er en opplevelse som mer enn noe annet skaper utrygghet, sier Wulvik.