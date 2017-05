Våknet av at maskert mann lå på gulvet på soverommet

En mann i midten av 20-årene er pågrepet og mistenkt for å ha tatt seg inn i to leiligheter i Kristiansund natt til søndag.

Det skriver Tidens Krav søndag.

– Fra den ene skal det ha forsvunnet penger, sier politiets operasjonsleder Rolf Anders Korstad i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

Politiet fikk først telefon fra en kvinne i 50-årene som fortalte at hun hadde våknet av et en mann var inne i leiligheten hennes, sier Korstad til avisen. Da politiet kom frem, hadde mannen forsvunnet.

Penger og medisiner



Operasjonsleder Ole Wulvik sier til VG at kvinnen har forklart at det ble tatt penger fra lommeboken hennes, og at hun også ble frastjålet medisiner. Ifølge politiet har mannen trolig kommet seg inn og ut av leiligheten ved å klatre opp på en veranda.

Senere på natten fikk politiet en telefon fra en mann i det samme området som fortalte at han hadde våknet av at det lå en fremmed mann ved sengen hans.

– Mannen skal ha ligget på gulvet på alle fire. Da han spurte hva mannen gjorde der, fikk han til svar at han hadde gått feil, sier Korstad.

Wulvik sier til VG at mannen hadde en såkalt bandana, et hodeplagg, foran ansiktet.

Ristet seg løs og forsvant



– Mannen som våknet har forklart at han forsøkte å holde inntrengeren fast, men at han ristet seg løs og forsvant.

Den mistenkte mannen ble pågrepet hjemme hos seg selv like før klokken 7 søndag morgen. Han er en god kjenning av politiet, og vil bli avhørt i løpet av søndagen.

Wulvik sier at de fornærmede må ha opplevd hendelsene som dramatiske.

– Å våkne av at fremmede er inne i leiligheten din, er en opplevelse som mer enn noe annet skaper utrygghet, sier Wulvik.