Uvanlig mange klager om brudd på hellidagsfreden - Mathilde og Bjørn Pekka bruker dagen til å pusse opp

Mathilde Grivi (25) og Bjørn Pekka Vodahl (43) bruker Kristi himmelfartsdag til å pusse opp en vegg - med slipemaskin.

Venneparet står i arbeidsklær og er omringet av verktøy i en gate på St. Hanshaugen i Oslo. Mens mange andre rundt dem nyter fridagen i solen, står Grivi og Vodahl og sliper en vegg med en slipemaskin som VG kunne høre fra flere meters avstand.

– Vi sliper veggen for at den skal bli fin og rett, slik at en illustratør kan komme og lage et kult motiv på den, forteller Grivi.

25-åringen vet at det er ulovlig å gjøre støyfullt arbeid på helligdager, men bråket fra slipemaskinen er ikke noe å klage på, mener hun.

Politiet: Unødvendig støy er forbudt



Men siden klokken 8 torsdag har politiet i Oslo blitt nedringt av folk som plages av at noen bryter helligdagsfreden.

«På helligdager fra klokken 00 til 24, og i påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», heter det i loven.

– Det betyr ikke at en ikke kan jobbe, men unødvendig støy er forbudt, forklarer operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli.

Torsdag ettermiddag hadde Oslo politidistrikt mottatt over 20 klager.

– Det er lenge siden vi har hatt så mange slike oppdrag på en helligdag, sier Stokkli.



Klagene har i første rekke kommet fra folk som har irritert seg over naboens gressklipper, eller annet støyfullt arbeid.

Hva som regnes som for mye støy, eller brudd på loven, er imidlertid en skjønnssak for politiet, sier Stokkli.

– Vanligvis pleier vi å pålegge den eller de som lager støy om å avslutte arbeidet. Per nå har alle etterkommet pålegget, sier han.

– Hadde de ikke gjort det, så hadde vi nok måttet opprette sak, forklarer han.

– Vi er jo rebeller

Grivi forteller at ingen har klaget på slipemaskinen så lenge de har vært ute og jobbet torsdag.

– Jeg tror ikke folk er så opptatt av det her på St. Hanshaugen. Politiet har dessuten kjørt forbi mange ganger, og vi er jo rebeller, men de har ikke sagt noe.

STØY: Mathilde Grivi og Bjørn Pekka Vodahl jobbet med å slipe ned en vegg som skal males. Foto: Odin Jæger , VG

– Jeg vet at det er uproblematisk fordi jeg kjenner alle naboene. Vi lager ikke mer støy enn trafikken her uansett, sier han.

Venneparet mener det er greit å lage litt støy på en helligdag midt i byen.

– Vi bryter helligdagen, men vi er veldig glad fordi vi har fri og kan jobbe og lage noe som alle i byen til slutt kommer til å ha glede av, sier de.

VG tok seg også en tur opp til Holmenkollen. Der traff vi en kar som var ute med gressklipperen sin. Mannen ville ikke stille opp med navn og bilde, men stilte gressklipperen stilte han til disposisjon for fotografen.

STOPPET: En mann i 60-årene la gressklipperen vekk etter at VG tok han på fersken mens han fikset hagen på Kirsti himmelfartsdag. Foto: Odin Jæger , VG

– Jeg vet at det kan være ubehaglig for naboene. Men jeg skulle bare klippe bitte litte grann, så jeg våget meg frempå. Jeg er forbauset av å bli tatt på fersken av VG. Dere kom jo bare ett minutt etter at jeg hadde startet. Nå må jeg gi meg fordi dere tok meg på fersken, sier mannen og legger til:

– Jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg får heller gå og luke i stedet.

Mange klager flere steder i landet



Også flere andre steder i landet opplyser politiet at de har fått uvanlig mange klager.

– Vi har ikke hatt mulighet til å ta oss av absolutt alle klager i dag, sier operasjonsleder, Arild Bråten, ved Øst Politidistrikt ved Romerike.

Han forteller at det meste har handlet om gressklipping, bruk av gravemaskin og arbeid på byggeplass.

– I Lørenskog var det for eksempel et helt byggelag som jobbet på en byggeplass klokken ni i dag tidlig. De fikk pålegg og beskjed om å avslutte og holde fred utover dagen, sier han.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt Morten Kronen forteller at de er på vei til et oppdrag når VG ringer.

– Praktisk talt så er vi på vei til ytre Arna etter å ha fått klager på noen som driver og kutter stål med en vinkelkutter, sier han:

– Det er ikke slikt en skal drive med i dag, så det kommer de til å få beskjed om å avslutte umiddelbart, legger Kronen til.

I Bærum har det blant annet kommet klager på en traktor som jobbet på en åker langs Bærumsveien mellom Gjettum og Haslum torsdag.

– En patrulje dro til stedet og snakket med personen det gjelder. Han etterkom pålegget og etter det har naboene fått fred og ro, sier Stokkli.

Frykter smitteeffekt



Leder i Den Norske Kirkes Presteforening, Martin Enstad, ber folk vise hensyn.

– Dette er en offentlig høytidsdag som er regulert av lover og regler. Hvis det sprer seg en aksept i enkelte nabolag om at det er greit å gjøre hva man vil på en slik dag, vil det kunne ha en smitteeffekt. Folk må vise hensyn, sier Enstad.

Kirkevergen Robert Wright har selv vert i hagen og tuklet litt idag.

– Jeg kjenner at jeg ikke klarer å hive meg på dette. Det er en flott dag som folk vil bruke til å stelle og ordne litt, sier han.

– Så du har har laget støy du også?

– Jeg har ikke gjort noe støy som noen kan hisse seg over, sier Wright.

Han mener imidlertid at brudd på reglene blir problematiske dersom folk ikke tar hensyn til hverandre.

Hareide: Jobbet i hagen



KrF-leder Knut Arild Hareide har selv gjort hagearbeid i dag, men ikke motorisert.

– At mange reagerer på støy og varsler politiet, viser at det er behov for ro på slike dager. Jeg er glad for at vi har lover og regler som styrer helligdagsfreden, sier Hareide.

Han vil ikke sette en grense for hva som er greit av støy, men anbefaler alle å prate med naboene før de setter i gang med bråkete aktiviteter.

VIS RESPEKT: KrF-leder Knut Arild Hareide ber folk vise hensyn. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Lett oppussing innendørs må være greit, men skal du absolutt i gang med utvendige arbeider, bør du ha en god grunn. Og prate med naboene først, sier Hareide.

– Jeg opplever at folk har respekt for de religiøse helligdagene. Blir det for mye arbeid og støy, undergraver vi behovet for dager som er annerledes, sier Hareide.

Et lite brudd på helligdagsfreden, vedkjenner han seg likevel:

– Jeg kom i skade for å velte på sykkelen da jeg traff en trikkeskinne. Heldigvis kom flere bort og hjalp meg og barna på bena igjen. Det gikk bra med oss alle sammen, sier han.