Utsolgt for lokkevarer – må ta til takke med dyrere varer

Når de billigste lokkevarene er utsolgt, må kundene ta regningen for kjedenes tøffe priskonkurranse med dyrere varer enn nødvendig.

Da VGs journalister var ute for å handle inn til årets julematbørs var flere butikker utsolgt for de billigste varene.

I en av kjedene ble VGs prisjegere anbefalt å kjøpe dyrere lutefiskbacon enn nødvendig.

I to av Extra-kjedens butikker fant vi bare pakkene med baconterninger til svimlende 210,50 kroner per kilo. På pakken var det bilde av lutefisk og bacon.

På spørsmål til betjeningen om det ikke fantes billigere lutefiskbacon, fikk VGs prisjegere til svar at dette var kjedens billigste lutefiskbacon.

HYLLEKANTPRIS: Digitale hyllekantpriser gjør det enkelt for kjedene å endre prisene raskt.

10 ganger billigere

Men kjedens billigste lutefiskbacon til jul koster faktisk 19,75 kroner per kilo. Det er 10 ganger billigere enn det vi fikk tilbud om å ta med oss fra butikken.

Det er lett å mistenke Extra-kjeden for å være mer opptatt av å sjekke prisene hos konkurrentene enn å fylle opp hyllene med de billigste varene.

– Hvordan kan man stole på at man finner den billigste varen hos Extra?

– Vi fyller fortløpende på med varer i våre butikker, men dette er et eksempel nettopp på de negative sidene ved priskrigen, at hamstring fører til tomme hyller og at ikke alle kundene får de varene de ønsker seg, svarer kjededirektør Christian Hoel i Extra.

Misforståelse

LOKKEVARER: Billig surkål skal lokke kundene inn i butikkene før jul, men det er ikke alltid like lett å se hva som er billigst.

– Hva tenker du om at betjeningen får oss til å velge en dyrere vare enn det vi etterspør?

– Her burde vi henvist til en annen Extra-butikk i nærheten dersom vi var utsolgt for den billigste varianten. Vi er eid av kundene våre og har ikke til hensikt å lure noen, så dette må bero på en misforståelse og er bare å beklage, svarer Hoel.

Under VGs handlerunde i lavpriskjedene endret prisen seg på enkelte julevarer fra vi registrerte prisen på hyllekant til varen var betalt.

At prisene rører på seg flere ganger om dagen forklarer kjedene med den hissige priskrigen som nå pågår mellom lavpriskjedene.

Vil ta regningen

Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Arvin sa tidligere denne uken til Aftenposten at de er villig til å ta regningen for å være billigst.

– Kiwi har lovet kundene å være billigst. Vi er nå inne i en periode med hyppige prisendringer, og da kan man oppleve at prisene går ned i løpet av en handletur, forklarer Kiwisjef Jan Paul Bjørkøy til VG.

Men det kan tyde på at konkurransen mellom kjedene har fått kjeden til å glemme løftene overfor kundene om å ha de laveste prisene.

DYRE ROSINER: Kiwi hadde testens aller dyreste gløggmiks med rosin (hvit pose). Hos konkurrentene fant vi den langt billigere tomtegløgg-miksen.

Hos Kiwi tilbys kun posen med Gløggmiks merket Jacobs Utvalgte til over 40 kroner (omregnet fra 125 g pakning, red.anm.).

Tre for samme pris

Hos Rema 1000 kan du få tre poser til samme pris, men av et annet merke.

– Vi har i år valgt å ta inn Jacobs Utvalgte Gløggmiks, som inneholder 20 prosent gule rosiner, som er mer eksklusive enn de svarte. Men vi innser at vi også burde hatt en gløggmiks som var konkurransedyktig mot merker av lavere kvalitet, svarer Bjørkøy.

Hos Rema 1000 har de også registrert at prisene settes ned hos konkurrentene, uten at varene finnes i hyllene.

– Vi har hatt en ekstremoppfølgning hos kjøpmennene våre om at varene må eksponeres opp og ikke være utsolgt, det tror jeg vi har fått resultater av, sier prisdirektør Stian Mårdalen hos Rema 1000.