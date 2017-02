Utrykningskjøretøy i voldsom kollisjon i Oslo - fotgjenger skadet

To personer, deriblant en fotgjenger, ble skadet etter at bilen til den operative lederen i ambulansetjenesten i Oslo kolliderte med en personbil fredag kveld.

– Det er personskader. Vi har akkurat kommet frem. Ambulanse jobber med én person som er på bakken, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG, og understreker at det ikke befant seg noen pasienter i legebilen.

Vitner til ulykken, som skjedde i krysset Hausmanns gate/Trondheimsveien, forteller VGs reporter på stedet at en av bilene som var involvert i ulykken traff en fotgjenger, som ble skadet i sammenstøtet. Dette bekreftes også av Oslo-politiet like før klokken 19.

«Den ene bilen har i tillegg kjørt på en fotgjenger», tvitrer operasjonssentralen.



Stokkli opplyser senere overfor VG at føreren av personbilen er lettere skadet, mens fotgjengeren har moderate skader. Føreren av legebilen og en annen fotgjenger som var involvert i ulykken, er uskadet.



Bilder fra stedet viser at ambulansebilen har store skader i front, mens personbilen tilsynelatende ble truffet i siden. Begge biler har store materielle skader.

– Det er en fotgjenger som er påkjørt i lyskrysset. Vi har ikke oversikt over hvordan situasjonen var med lysene da ulykken skjedde. Det ene kjøretøyet var på utrykning til en brann da ulykken skjedde, sier politiets innsatsleder på stedet, Kristoffer Bang, til VG.

En ambulanse har allerede forlatt stedet med en pasient.

Politiet sier de har opprettet en sak på forholdet og at de vil etterforske videre. På nåværende tidspunkt opplyser de at det er for tidlig å si noe om hvem som forårsaket kollisjonen.