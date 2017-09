Vant 4,7 millioner hver – begge kjøpte vinnerkupongen hos Arne!

De kommer fra hver sin del av landet, men begge er nok svært fornøyde med at de stakk innom Arne Løkkens butikk på Dokka denne uken.

I en pressemelding opplyser Norsk Tipping at to av de tre førstepremie-vinnerne under kveldens Lotto-trekning, kjøpte kupongen på tippekiosken Spilleriet Sentrum i Dokka sentrum i Nordre Land.

Lørdag ble det klart at de to vant 4,7 millioner kroner hver.

– Jeg satt på hytta og tittet litt på nyhetene. Plutselig ser jeg at to stykker har vunnet hos meg, forteller kioskeier Arne Løkken til VG.

Nå må Løkken gjøre plass til to milliondiplomer til på veggen. Seks stykker har nemlig tidligere stukket av med millionpremier etter å ha handlet i kiosken.

– Det er jo kjempekoselig at folk vinner hos oss. Det gjør at vi kommer enda mer på kartet. Folk legger merket til slikt.

«Bruser skikkelig her»

Ifølge Norsk Tipping er ingen av kveldens Lotto-vinnere bosatt på Dokka – og begge kjøpte kupongene sine på to forskjellige dager denne uken.

– Da jeg gikk inn i butikken tenkte jeg at her var det mange gevinster på veggen, så her må jeg passe på å kjøpe Lotto, forteller en av kveldens vinnere, en Oslo-mann, i pressemeldingen.

Den nybakte Lotto-millionæren legger til at det «bruser skikkelig her» og at gevinsten skal brukes på hus og garasje.

En kvinne fra Hordaland som også kjøpte kupongen sin hos Løkken på Dokka, har spilt samme kupong i 30 år.

– Jeg er på bobiltreff på Dokka nå. Dette var sannelig en heldig plass å få levert kupongen. Hit må vi tilbake, sier kvinnen til Norsk Tipping, før hun legger til:

– Gubbanoa, dette har jeg ventet på i 30 år!

– Har en kjempevegg

Med de to siste millionvinnerne havner også Arne Løkkens butikk på topp fem-listen til Norsk Tipping over kommisjonærene med flest milliondiplomer på veggen. Kun butikker på Oslo City og Linderud senter i hovedstaden, samt City Syd i Trondheim, har flere vinnere (Ni stykker).

Selv sier Løkken at han og kiosken har klart å overleve på grunn av mange faste kunder og mye tilreisende folk i sommermånedene.

– Jeg har jo en kjempevegg. Så jeg får en del impulskjøp på grunn av den «reklameveggen», som jeg kaller den, spøker Løkken.