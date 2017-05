Sofia og familien var sekunder unna å bli truffet av kjempestein

På biltur til Kragerø så Sofia Sandblom og familien noe komme ramlende ned fjellsiden. Sekunder etter lå kampesteinen rett foran dem.

– Vi var på vei til Kragerø for å være der i helgen. Vi satt bare i bilen da vi plutselig så at noe raste nedover fjellsiden, over autovernet og ut i veien, forteller hun.

Sofia Sandblom og familien trodde først at det var en høyball.

GIGANTISK: Sandblom tok bilde av sønnen Felix (16) ved siden av steinen. Foto: Sofia Sandblom

– Den så så lett ut der den hoppet, så det var som om en høyball kom flygende. Men etter hvert så vi jo at det var en svær kampestein som raste nedover.

Like etter havnet den altså midt i veien, foran familiens bil. Både de, syklister og andre biler måtte stoppe på grunn av steinen.

– Det første jeg tenkte var at den hadde knust oss om vi hadde kommet tre sekunder tidligere. Vi hadde nok ikke klart å se den heller, ettersom den kom ned fra siden, og vi så rett frem. Det var et sjokk, forteller hun.

Kort tid etter ble politiet kontaktet, og Sandblom forteller at Statens vegvesen var på stedet etter omtrent 20 minutter.

– Det ble tatt hånd om raskt. Vi var jo redde for flere steiner, eller at biler fra motsatt kjøreretning skulle kjøre inn i den. Hadde den kommet nedover på natten, i mørket og blitt liggende, kunne det jo gått virkelig ille, sier hun.

Denne gangen gikk det altså bra, men Sandblom og familien fikk kjenne på hvor nære de var en tragedie.

– Vi hadde englevakt. Uten tvil.