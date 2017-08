Rykket ut til melding om skogbrann - var frieri

Heldigvis var det kun to hjerter som ble satt i brann på Solbergfjellet i Nedre Eiker onsdag kveld.

Det var like før 22.30 onsdag kveld at Vestviken brannvesen fikk en rekke meldinger om skogbrann Solbergfjellet i Nedre Eiker kommune. Da brannvesenet kom frem, ble de imidlertid møtt av en rekke fakkelbokser som en mann hadde satt opp for å fri til sin kjære ute i det fri.

– Jeg tror kanskje det er snakk om et hjerte som er tegnet opp med fakkelboksene, sier vaktleder Glenn-Espen Küstner til VG.

Hva svaret fra mannens kjæreste ble, var sent onsdag kveld ukjent for vaktlederen. Da VG snakket med 110-sentralen var brannmannskapene i ferd med å eskortere paret ut av området, etter å ha sørget for at fakkelbokser og et tilhørende bål var slukket.

Om noen skulle bli fristet til å gjøre det samme, oppfordrer Küstner dem til å melde i fra til brannvesenet i forkant.

– Dette er et område som er veldig synlig for omtrent hele Drammen, sier han.

