Politiet stanset hyrdestund: «Er det ikke lov til å ha sex i Norge?»

Et voksent par tiltrakk seg flere tilskuere, deriblant politiet, da de hadde seg med hverandre utenfor en bensinstasjon ved Sandnessjøen natt til søndag.

Etter midnatt meldte Helgeland-politiet på Twitter at én person ble innbragt på grunn av beruselse og «ufin opptreden», samt to tilfeller av feststøy. Nattens fjerde melding var imidlertid av en litt annen karakter:

«Sandnessjøen: Politiet ble tilkalt til offentlig sted da to personer hadde en liten hyrdestund i en bil som sto parkert».

Operasjonsleder Ann Line Finanger i Helgeland politidistrikt gir følgende beskrivelse av oppdraget overfor lokalavisen Rana Blad, som først omtalte hendelsen:

– Vi fikk inn telefoner fra andre besøkende ved Shellstasjonen litt over klokka to. Beskjeden fra dem som ringte oss var at alle ser hva som skjer inne i denne bilen. Det var med andre ord ikke gjort noe forsøk fra paret om skjule hva de holdt på med, sier Finanger til avisen.

Norwegian bekrefter: Kabinansatte annonserte flysex over høyttalersystemet

Politipatruljen som ble sendt til stedet for å ta seg av situasjonen, kunne raskt konstatere at vitnebeskrivelsene medførte riktighet.

Kort tid senere tvitret politiet at «det hadde vært såpass at hyrdestunden hadde medført sjenanse for andre på stedet».

– I det våre folk banket på ruta til paret, ble de tydeligvis skremt. Det viste seg raskt at turtelduene ikke var norske. På engelsk spurte de om det ikke var lov til å ha sex i Norge, sier Finnanger til avisen, og legger til at han ikke kjenner til parets nasjonalitet.

Etterlyser par etter fuktig valgfest i Danmark: – Hvem eier disse puppene?

Politimennene forklarte det amorøse paret, en mann på 40 år og en kvinne på 31 år, at det ikke er forbudt å kose seg i Norge, men at en parkeringsplass utenfor en døgnåpen bensinstasjon ikke var et egnet sted for slik aktivitet.

– Paret ble så henvist til å finne et annet sted å fortsette kosen, som var av mer privat karakter enn utenfor Shellstasjonen.

Graverende: Her har paret sex på kirkegård i Bergen sentrum