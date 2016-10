Olga (94) må klare seg med russisk tv

Olga Olsen (94) får ikke sett norsk tv på pleiehjemmet i Kirkenes. Sommel og pengemangel får skylda.

På pleiehjemmet Wesselborgen i Kirkenes må beboerne ta til takke med en russisk eller arabisk tv-kanal som underholdning, melder avisen Sagat.

Olga Olsen (94) er misfornøyd med at hun ikke får sett de norske favorittprogrammene sine på tv.

Tok grep da kona døde: Olle (104) har syklet hver dag i åtte år

Vil heller se på Farmen



– Jeg kan ikke et ord russisk, og jeg kan ikke skjønne hvordan det er mulig at vi bare har denne kanalen. Jeg liker å se på sport og synes også det er moro å se på Farmen der alle bor i gamle hus uten vann, sier hun til avisen.

Olsen forteller avisen at hun har lite å gjøre uten tv-underholdning.

– Det er jo begrenset hva jeg kan gjøre, og jeg synes det er koselig å se på fjernsyn, men orker ikke sitte og se på russerfjernyn. Det bli bare for dumt, sier hun.

Les også: Sykepleierstudent nektet å servere svinekjøtt på sykehjem

Håper det ordnes



Datteren til Olga, Lisbeth Nilsen, forteller VG at moren blir mer apatisk som følge av mangelen på norsk tv.

– Jeg besøker henne flere ganger i uka. Hun sitter ofte bare og sover, sier hun.

Nilsen håper at situasjonen bedres.

– De lover at de skal hente inn en entreprenør som ordner det. Men når det skjer, det vet jeg ikke. Selv om det er en fattig kommune, må de ta vare på de eldre, sier Nilsen.

Heisen sto på sykehjemmet: Ellen (100) gikk glipp av oldebarnets konfirmasjon

- Trist situasjon

Enhetsleder for Wesselborgen, Tangenlia og Prestøyhjemmet, Lene Holte, er enig i at situasjonen er beklagelig.

– At det er blitt slik er at det analoge fjernsynnettet ble fjernet den 1. september. Dette har vi vært klar over, og jeg sendte et brev til rådmannen om dette i slutten av august, uten at jeg har fått svar i saken, sier Holte til Sagat.

Hun ønsker ikke å kommentere saken utover det. Ifølge Sagat har hun bedt om tilbud fra tre leverandører. Det skal dreie seg om en engangsinvestering på 100.000 kroner.

Rådmann Nina Bordi Øvergaard visste ikke om situasjonen da Sagat tok kontakt.

– Derfor må jeg snakke med den personen, som kan ha mottatt brev i denne saken, sier hun.