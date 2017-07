Norges mest uheldige klokketyv?

Han skulle stjele klokker for flere hundre tusen kroner. To urmakere, en politibetjent som ikke var på vakt, en kommende politistudent og to vektere tok ham igjen. Dagen etter ble han dømt til fengsel.

Torsdag 13. juli i år vandret en mann nedover Stortingsgaten i Oslo. Da han kom frem til Urmaker Christensen i Stortingsgaten tok han turen inn, som en hvilken som helst annen kunde. Mannen ba om å få ta en nærmere titt på noen dyre klokker:

TYV: Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon forteller at klokketyven gjorde et iherdig forsøk på å komme seg unna med klokkene, men at han ikke kom spesielt langt. FOTO: ROGER NEUMANN/VG

Forretningens tre mest kostbare klokker.

Men mannen hadde aldri noen plan om å betale for klokkene.

– Plutselig rappet han med seg tre klokker og la på sprang ut fra butikken. Det ble slått alarm og en ansatt begynte å løpe etter, forteller Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon til VG.

De tre klokkene var av merket Maurice Lacroix og hadde en samlet verdi på hele 290.000 kroner.

Carina Christensen (30), en av de ansatte ved urmakerforretningen, syntes svært lite om at noen skulle stikke av med klokker på hennes vakt, og tok opp jakten.

HUNDRETUSENER: De tre klokkene var av merket Maurice Lacroix og hadde en samlet verdi på hele 290.000 kroner. Dette var forettningens dyreste klokker. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

– Jeg handlet på rent instinkt og rakk ikke å tenke over hva jeg gjorde. Det var såpass dyre klokker, så jeg syntes jeg måtte prøve, forteller hun til VG og legger til at hun heldigvis hadde på seg joggesko den dagen.

INSTINKT: Carina Christensen (30) forteller at hun handlet på rent instinkt, da hun begynte å løpe etter tyven. Foto: KLAUDIA LECH, VG

Allerede før mannen hadde rukket å stikke av med klokkene, hadde Christensen fått følelsen av at noe var galt, og hun var derfor på vakt.

Så du denne? Blomster forsvunnet fra grav: – Et fryktelig og simpelt tyveri

Det var ikke bare Christensen som var raskt ute. En ansatt ved Urmaker Bjerke, som ligger like i nærheten, hadde sett hva som skjedde da han var på vei tilbake fra lunsj og tok også opp jakten på tyven.

Politikvinne tar opp jakten



Tilfeldighetene skulle i tillegg ha det til at en politikvinne, som hadde fri, så hele hendelsen utfolde seg. Hun ville også bidra, og løp etter.

Som om det ikke var nok, fortsatte uflaksen for tyven. En fjerde person, en mann som nå skal begynne på sitt tredje år på politihøyskolen, var også tilfeldigvis i Stortingsgaten denne dagen og hengte seg på.

Les også: Rolex-tyven arrestert med klokken på armen

Om tyven selv så den lille «hæren» med mennesker som løp etter ham, vites ikke, men før han rakk å komme frem til en parkert bil, hang to vektere seg også med på jakten.

Mannen ble omringet av alle sine forfølgere, og vekterne, som var nærmest han, fikk tak i han i det han prøvde å sette seg inn i bilen.

De fikk røsket tyven ut igjen og fikk kontroll over han, opplyser politiet til VG.

Han kom med andre ord ikke lenger enn noen hundre meter med tyvegodset.

Husker du? Tysk tenåring fant gullbarre i innsjø

Klokketyven ble holdt nede til en politistyrke kom til stedet et par minutter senere. Den ene klokken hadde han rundt håndleddet, mens de to andre lå trygt mellom hendene hans.

Les også: Frekk tyv stjal bøtte med gull

– Jeg var full av adrenalin etterpå. Det var nok først da det gikk opp for meg at det kunne vært farlig. Politiet fant blant annet pepperspray på han, jeg er veldig glad han ikke brukte den på meg, sier Christensen.

SKADER: Carina Christensen og Leiv Kristian Steig, som er daglig leder ved forettningen, viser frem klokkene som ble stjålet. Klokkene trenger en grundig polering, og en av de har skader på urverk. Foto: KLAUDIA LECH, VG

I ettertid har videoovervåkningskameraene fra urmakerforretningen vist at mannen også tidligere på dagen var inne i butikken. Sannsynligvis for å rekognosere før brekket.

Hurtigdomstol



Ifølge rettsdokumentene til Oslo tingrett ble tyven, allerede dagen etter tyveriet, fremstilt for en hurtigdomstol der han ble idømt 120 dagers fengsel for tyveriet.

Mannen, som kom fra Litauen til Norge et par dager i forveien, skal nå sone dommen i Norge, før han blir sendt tilbake til hjemlandet etter endt soning, forklarer Stølen til VG.

Les også: Tyver stakk av med jacuzzi verdt 250.000 kroner

– Dette viser vel bare at det er veldig mange som bryr seg i Norge, og at hurtigdomstolen har sin hensikt, sier Stølen.

PRØVEPROSJEKT: Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer at ordningen med hurtigdomstol er et prøveprosjekt i Oslo Tingrett. Foto: LISE ÅSERUD/NTBSCANPIX

Ordningen med hurtigdomstol er et prøveprosjekt som nylig ble tatt i bruk i Oslo tingrett etter et initiativ fra tingrettsdommer Margrethe Lund.

Behandlingen av sakene foregår på samme måte som ved andre saker, men hurtigdomstolen blir i hovedsak brukt i saker der gjerningspersonen er pågrepet og bevisbildet er enkelt.

For eksempel saker med flere vitner og tilståelse fra gjerningsperson.

– Dette er gjerne saker der etterforskningen er raskt ferdig. Hensikten er å begrense bruken av varetektsfengsling mest mulig, forteller tingrettsdommer Ina Strømstad i Oslo tingrett til VG.

Ifølge Strømstad er sakene som ender opp i hurtigdomstolen oversiktlige saker, der alternativet hadde vært å fengsle den siktede i lang tid før saken kom opp i retten, på grunn av fare for at personen skal rømme til utlandet, eller holde seg skjult i Norge.